Полтора года назад единственный российский чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, экс-обладатель гигантского контракта Тимофей Мозгов выходил на площадку. Матч за "Бруклин" 12 апреля 2018 года против "Бостона" на данный момент является последним для 33-летнего центрового. После этого был обмен в "Орландо", операция на колене и расторжение соглашения, по которому Мозгов получал 16 миллионов долларов в год. Шанс перезапустить карьеру Тимофею предоставили "Химки", из которых в 2010 году он уехал покорять НБА. Каково возвращаться на паркет после столь длительного перерыва, "РГ" рассказал сам баскетболист.

Центровой Тимофей Мозгов на протяжении нескольких лет был одним из ключевых игроков сборной России. Теперь 33-летнему баскетболисту, по сути, предстоит доказывать все заново. Фото: EPA

Все ждут, когда же, наконец, Тимофей Мозгов вернется на площадку, начнет вколачивать сверху, собирать подборы… Как ощущаете себя под грузом всех этих ожиданий?

Тимофей Мозгов: Нормально себя ощущаю. Наверное, вы правы, надо выйти, показать какой-то уровень. Но изображать из себя Леброна Джеймса не собираюсь. Буду делать то, что делал. 50 очков за матч не ждите. Просто хочу помогать команде. А каким я должен быть? Закованным?

Можно было ожидать, что постараетесь держаться в тени, не "отсвечивать"…

Тимофей Мозгов: Я же не хожу и не говорю налево и направо, мол, сейчас вернусь, и мы всех порвем. Просто общаюсь с ребятами и получаю от этого удовольствие.

И все-таки. Сроки вашего возвращения уже известны?

Тимофей Мозгов: Точной даты нет. Посмотрим, как получится.

А ведь летом шла речь, что вы успеете восстановиться и даже поможете сборной России на чемпионате мира в Китае, который был в начале сентября. Получается, шанса на это не было?

Тимофей Мозгов: Сейчас-то мы можем так сказать. Но на тот момент, когда велись все эти разговоры, была еще надежда, что получится помочь сборной. Я до последнего надеялся поехать на чемпионат мира. Тогда еще не было понимания, что все так затянется.

Матчи сборной смотрели? Как вам наши парни?

Тимофей Мозгов: Конечно, смотрел, правда, не все игры. Наверно, мы могли пройти и дальше. Но мне очень понравился баскетбол, который сборная показала в Китае. Ребята - большие молодцы. Многие лидеры по разным причинам до сборной не доехали, но те, кто играл, не ударили в грязь лицом. Это самое главное.

Тяжело наблюдать за сборной со стороны, понимая, что ваша помощь ей бы очень не помешала?

Тимофей Мозгов: Смотреть - это не играть. Играть всегда тяжелее. Хотя, конечно, очень хотелось бы выйти на паркет, помочь ребятам.

Теперь национальной команде предстоит сыграть следующим летом в олимпийской квалификации. Уже разбирались, как там и что?

Тимофей Мозгов: Пока не до этого. Не хочется об этом сейчас думать. Мне пока как раку до Парижа до этой квалификации да и до всего остального.

Связь с тренером сборной Сергеем Базаревичем держите?

Тимофей Мозгов: Мы с ним буквально на днях встретились при необычных обстоятельствах. Я стоял на "пятачке", ждал такси, и тут Сергей Валерианович мимо проезжает. "Боже, говорит, что ты тут стоишь, может, подвезти?" "Бомбилу ловлю", - отвечаю". Посмеялись, поболтали с ним минут пять.

Чтобы вы понимали, для меня ситуация простая: я просто хочу играть в баскетбол

Что вы почувствовали, когда вернулись в "Химки"? Облегчение?

Тимофей Мозгов: Облегчением это не назвать. Не скажу, что меня что-то напрягало. Чтобы вы понимали, для меня ситуация очень простая: я просто хочу играть в баскетбол. Очень благодарен "Химкам", что они дали мне возможность восстановиться и вернуться на паркет не с самого начала сезона. Это серьезный и в определенной степени рискованный шаг со стороны руководства в том, что касается построения команды.

Вы говорили, что возвращение в Россию больше проблема не для вас, а для семьи, привыкшей к жизни в США. Как нынче с этим обстоят дела?

Тимофей Мозгов: Большая часть проблем уже решена.

После года простоя нет ощущения, что снова нужно вспоминать, как играть в баскетбол?

Тимофей Мозгов: Я смотрю баскетбол, и мне не надо что-то вспоминать. Да, я пропустил сезон, но до этого же я много лет играл. Я знаю, как это делать. Большая часть действий завязана на инстинктах. Если научился кататься на велосипеде, то уже не забудешь.

Тяжело держать форму, когда, по сути, не можешь тренироваться?

Тимофей Мозгов: На самом деле, да! Я вроде не толстый, но понимаю, что когда начну играть, килограммчика 3-4 еще скину. Конечно, хожу в тренажерный зал, много занимаюсь, но беговой работы не хватает. Надеюсь, правильная диета поможет. Хотя вчера вот тортик съел. Два кусочка (смеется).

Часто бывает, что после травм спортсменам так и не удается выйти на прежний уровень. В НБА таких примеров полно. У вас в этом плане нет опасений насчет себя?

Тимофей Мозгов: Я не думаю, что люди не могут найти себя. Для меня ориентиром является Пол Джордж, одна из суперзвезд НБА. Он тоже выбыл почти на год, вернулся, и все говорили: Пол Джордж уже не тот. Но в прошлом сезоне он сумел выйти на прежний уровень. Конечно, тяжело вернуться, стать тем, кем ты был. Нужно время и терпение. Ничего сразу не дается.

На данный момент вы довольны своей карьерой в НБА или осталась недосказанность?

Тимофей Мозгов: Недосказанность есть. Но сейчас с этим ничего не поделаешь. Надо жить сегодняшним днем.

Вопрос по "Химкам". Все говорят, что на бумаге у вас команда без уязвимых мест. И называют "Химки" главным претендентом на то, чтобы сместить с трона ЦСКА…

Тимофей Мозгов: На бумаге все красиво, спору нет. Для меня все просто. Часто все смотрят в будущее слишком далеко вперед. Загадывают на конец сезона. А нужно просто настраиваться на каждую ближайшую игру.

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