Все ждут, когда же, наконец, Тимофей Мозгов вернется на площадку, начнет вколачивать сверху, собирать подборы… Как ощущаете себя под грузом всех этих ожиданий?
Тимофей Мозгов: Нормально себя ощущаю. Наверное, вы правы, надо выйти, показать какой-то уровень. Но изображать из себя Леброна Джеймса не собираюсь. Буду делать то, что делал. 50 очков за матч не ждите. Просто хочу помогать команде. А каким я должен быть? Закованным?
Можно было ожидать, что постараетесь держаться в тени, не "отсвечивать"…
Тимофей Мозгов: Я же не хожу и не говорю налево и направо, мол, сейчас вернусь, и мы всех порвем. Просто общаюсь с ребятами и получаю от этого удовольствие.
И все-таки. Сроки вашего возвращения уже известны?
Тимофей Мозгов: Точной даты нет. Посмотрим, как получится.
А ведь летом шла речь, что вы успеете восстановиться и даже поможете сборной России на чемпионате мира в Китае, который был в начале сентября. Получается, шанса на это не было?
Тимофей Мозгов: Сейчас-то мы можем так сказать. Но на тот момент, когда велись все эти разговоры, была еще надежда, что получится помочь сборной. Я до последнего надеялся поехать на чемпионат мира. Тогда еще не было понимания, что все так затянется.
Матчи сборной смотрели? Как вам наши парни?
Тимофей Мозгов: Конечно, смотрел, правда, не все игры. Наверно, мы могли пройти и дальше. Но мне очень понравился баскетбол, который сборная показала в Китае. Ребята - большие молодцы. Многие лидеры по разным причинам до сборной не доехали, но те, кто играл, не ударили в грязь лицом. Это самое главное.
Тяжело наблюдать за сборной со стороны, понимая, что ваша помощь ей бы очень не помешала?
Тимофей Мозгов: Смотреть - это не играть. Играть всегда тяжелее. Хотя, конечно, очень хотелось бы выйти на паркет, помочь ребятам.
Теперь национальной команде предстоит сыграть следующим летом в олимпийской квалификации. Уже разбирались, как там и что?
Тимофей Мозгов: Пока не до этого. Не хочется об этом сейчас думать. Мне пока как раку до Парижа до этой квалификации да и до всего остального.
Связь с тренером сборной Сергеем Базаревичем держите?
Тимофей Мозгов: Мы с ним буквально на днях встретились при необычных обстоятельствах. Я стоял на "пятачке", ждал такси, и тут Сергей Валерианович мимо проезжает. "Боже, говорит, что ты тут стоишь, может, подвезти?" "Бомбилу ловлю", - отвечаю". Посмеялись, поболтали с ним минут пять.
Что вы почувствовали, когда вернулись в "Химки"? Облегчение?
Тимофей Мозгов: Облегчением это не назвать. Не скажу, что меня что-то напрягало. Чтобы вы понимали, для меня ситуация очень простая: я просто хочу играть в баскетбол. Очень благодарен "Химкам", что они дали мне возможность восстановиться и вернуться на паркет не с самого начала сезона. Это серьезный и в определенной степени рискованный шаг со стороны руководства в том, что касается построения команды.
Вы говорили, что возвращение в Россию больше проблема не для вас, а для семьи, привыкшей к жизни в США. Как нынче с этим обстоят дела?
Тимофей Мозгов: Большая часть проблем уже решена.
После года простоя нет ощущения, что снова нужно вспоминать, как играть в баскетбол?
Тимофей Мозгов: Я смотрю баскетбол, и мне не надо что-то вспоминать. Да, я пропустил сезон, но до этого же я много лет играл. Я знаю, как это делать. Большая часть действий завязана на инстинктах. Если научился кататься на велосипеде, то уже не забудешь.
Тяжело держать форму, когда, по сути, не можешь тренироваться?
Тимофей Мозгов: На самом деле, да! Я вроде не толстый, но понимаю, что когда начну играть, килограммчика 3-4 еще скину. Конечно, хожу в тренажерный зал, много занимаюсь, но беговой работы не хватает. Надеюсь, правильная диета поможет. Хотя вчера вот тортик съел. Два кусочка (смеется).
Часто бывает, что после травм спортсменам так и не удается выйти на прежний уровень. В НБА таких примеров полно. У вас в этом плане нет опасений насчет себя?
Тимофей Мозгов: Я не думаю, что люди не могут найти себя. Для меня ориентиром является Пол Джордж, одна из суперзвезд НБА. Он тоже выбыл почти на год, вернулся, и все говорили: Пол Джордж уже не тот. Но в прошлом сезоне он сумел выйти на прежний уровень. Конечно, тяжело вернуться, стать тем, кем ты был. Нужно время и терпение. Ничего сразу не дается.
На данный момент вы довольны своей карьерой в НБА или осталась недосказанность?
Тимофей Мозгов: Недосказанность есть. Но сейчас с этим ничего не поделаешь. Надо жить сегодняшним днем.
Вопрос по "Химкам". Все говорят, что на бумаге у вас команда без уязвимых мест. И называют "Химки" главным претендентом на то, чтобы сместить с трона ЦСКА…
Тимофей Мозгов: На бумаге все красиво, спору нет. Для меня все просто. Часто все смотрят в будущее слишком далеко вперед. Загадывают на конец сезона. А нужно просто настраиваться на каждую ближайшую игру.