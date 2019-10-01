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Тлен и безысходность в Borderlands 3. Модификация превращает шутер в Limbo

Текст:   Богдан Бобров
01.10.2019,  
15:45
Фото: Скриншот сайта Nexusmods Фото: Скриншот сайта Nexusmods
Фото: Скриншот сайта Nexusmods

Энтузиаст, скрывающийся в Сети под ником RedxYeti, опубликовал на YouTube видео, наглядно показывающее, что было бы, если бы пересеклись вселенные игр Borderlands и Limbo.

Вязкая и мрачная атмосфера безысходности культового платформера очень органично накладывается на геймплей недавно вышедшего шутера. Вся цветовая палитра низведена до черно-серых оттенков, а темные силуэты противников стали угрожающе страшными. Некий диссонанс вносят разве что бойкие комментарии игровых персонажей.

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Стоит отметить, что данные визуальные изменения нельзя в полной мере назвать модом - получить такую гнетущую картинку можно с помощью дополнительного ПО, изменив несколько параметров уже имеющихся в движке игры. Автор видео опубликовал на сайте Nexusmods подробную инструкцию для достижения подобного эффекта.

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