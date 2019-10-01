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01.10.2019 15:38
Рубрика: В мире

Украина откажется от использования мелких монет

Текст: Петр Лихоманов
С сегодняшнего дня на Украине нельзя будет рассчитываться монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек: Нацбанк (НБУ) изымает их из обращения, оставляя в обороте монеты крупного номинала - 10, 25, 50 копеек и 1 гривна. Впрочем, первые две также будут постепенно выводиться из оборота, и отправляться на переплавку. Не исключено, что из этого металла позже будут сделаны монеты номиналом 5 гривен, о планах введения которой также говорят в НБУ.
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Официально мелочь изымается в целях экономии: предполагается, что отказ от чеканки, учета и транспортировки мелких монет обернется выгодой в 91 миллиона гривен в год (около 4 миллионов долларов). Впрочем, судьбу копеек скорее решила девальвация гривны примерно в 15 раз с момента введения этих монет. При нынешнем курсе и инфляции их чеканка действительно приносит одни убытки. И хотя в НБУ не сообщают себестоимость производства одной монеты, сегодня она ориентировочно в пять раз выше номинала. Ожиданием роста инфляции объясняется введение банкноты в 1000 гривен.

Фото: iStock
В России начали чеканить частные инвестиционные монеты

В борьбе за экономию металла и бюджета Украина не одинока. Так, ровно год назад Грузия отказалась от производства и вывела из оборота монеты в 1 и 2 тетри. Единственный путь оставить "невыгодные" монеты и банкноты в розничной торговле - это деноминация, но на такой шаг из постсоветских стран отважилась только Белоруссия.

Однако не только страны постсоветского пространства задумываются о стоимости монет. В Южной Корее обсуждается вопрос отказа от монет в 1, 5 и 10 вон, которые и сейчас можно довольно редко встретить. В целом на производство монет корейское казначейство тратит несколько десятков миллионов долларов. В Италии, Бельгии и Нидерландах в разное время, но по уже описанным причинам, отказались от чеканки монет в 1 и 2 евроцента.

Впрочем, не всегда отказ финансовых властей от монет объясняется их невостребованностью вкупе с дороговизной производства. Здесь как всегда особняком стоит Британия: два года назад там была упразднена круглая монета в 1 фунт, больше тридцати лет служившая основным разменным средством. Она, в отличие от многих мировых монет, напротив, пользовалась таким широким спросом, что стала наиболее подделываемой - до трети всех однофунтовиков на момент изъятия из оборота были поддельными. Вместо круглой монеты с профилем королевы Елизаветы казначейство выпустило 12-гранный фунт из желтого и белого металла, который, как утверждается, слишком дорого подделывать.

В мире экс-СССР Украина
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