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1 октября 2019 г.

Закон Ульяновской области от 25 сентября 2019 года № 103-ЗО "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Ульяновской области на 2020 финансовый год"

Дата подписания 25 сентября 2019 г.
Опубликован 1 октября 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 18 сентября 2019 года

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить на 2020 финансовый год величину прожиточного минимума пенсионера в Ульяновской области в размере 8574 рублей в месяц.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов

 

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