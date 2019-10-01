Установлен новый порядок надзора за осужденными к принудительным работам

Президент РФ Владимир Путин подписал новый закон о порядке административного надзора в отношении осужденных к уголовному наказанию в виде принудительных работ. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Новый документ, в частности, вносит поправки в закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы". Отныне, если осужденному заменят неотбытую часть наказания принудительными работами, срок административного надзора будут исчислять со дня отбытия этого наказания.

Кроме того, законом вводится новая норма, по которой, срок административного надзора приостановят, если поднадзорное лицо будет привлечено к принудительным работам.

Документ также расширяет перечень оснований для того, чтобы суд мог продлить административный надзор. Так, согласно закону, такой надзор может быть продлен, если поднадзорное лицо осуждено к наказанию в виде условного лишения свободы или не связанному с лишением свободы наказанию.

После вступления в силу закона, поднадзорные граждане обязаны будут заблаговременно уведомить органы внутренних дел о смене своего места жительства или пребывания.