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01.10.2019 15:18
Рубрика: В мире

В Австралии начался санитарный отстрел кенгуру

Текст: Юрий Ершов

В Австралии разрешили отстреливать кенгуру. Животное, которое украшает герб государства и привлекает многочисленных туристов на зеленый континент, стало серьезной обузой для населения.

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Кенгуру в Австралии, сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на австралийские источники, неимоверно расплодились. Их поголовье нынче насчитывает 45 миллионов, что почти в два раза больше числа жителей страны.

Во вторник власти штата Виктория, что на юго-востоке страны, объявили семь районов, в которых численность кенгуру превышает все возможные границы, охотничьими угодьями. С разрешением, естественно, отстреливать в том числе и этих животных. Все потому, что от "засилья" кенгуру страдают посевы фермеров, аргументируют руководители штата. Кроме того, кенгуру серьезно угрожают фауне Австралии, нагло оттесняя других диких обитателей континента от водопоев, кормежки и вообще наносят вред окружающей среде, порой непоправимый.

Напомним, что в Виктории с 2014 года тестировали отстрел кенгуру. Этот тест тогда, по данным общества защиты этих животных, завершился уничтожением около миллиона особей.

Как стало известно из министерства сельского хозяйства штата Виктория, мясо убитых сумчатых будет перерабатываться в корм для домашних животных, а также поступит в продажу. Как замечает, газета Welt, мясо кенгуру и сегодня продается во многих супермаркетах Австралии, и, по утверждениям знатоков, хорошо готовится на гриле.

В мире Океания Австралия
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