В Госдуму внесен протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму дополнительный протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

Протокол СЕ устанавливает уголовную ответственность за ряд деяний, в том числе за умышленное участие в террористической группе, обучение терроризму.

В статье 4 протокола прописывается, что "поездка за границу в целях терроризма" означает поездку лица в государство, которое не является государством его проживания или гражданства, с целью совершения, содействия или участия в террористическом преступлении, или для подготовки террористов или прохождения такой подготовки.

Финансирование поездки за границу в целях совершения преступлений террористической направленности и организация такой поездки влекут ответственность в РФ как за соучастие в приготовлении или покушении на совершение преступления террористической направленности.

Как говорится в пояснительной записке, что имплементация договора "позволит активизировать международное антитеррористическое сотрудничество".

Дополнительный протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма подписан от имени РФ в Страсбурге 27 июля 2017 года.