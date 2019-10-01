В Китае обнаружено крупное месторождение нефти

Китайская нефтяная компания Petro China (дочернее предприятие национальной нефтегазовой корпорации CNPC) сообщила о новом крупном месторождении нефти. Его запасы превышают миллиард тонн.

Месторождение обнаружено в уезде Цинчэн провинции Ганьсу на северо-западе страны. Объем доказанных запасов нефти достигает 358 миллионов тонн, а предполагаемые запасы специалисты оценили в 693 миллиона тонн.

В этом году будет добыто около 640 тысяч тонн нефти. В планах на ближайшее будущее - довести годовой объем добычи до трех миллионов тонн, пишет РИА Новости.

Petro China также заявила об обнаружении месторождения сланцевого газа. Его геологические запасы в уездах Чаннин и Вэйюань оцениваются в 740 миллиардов кубометров. В этом году планируется добыть 7,7 миллиарда кубометров.