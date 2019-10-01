В Кремле рассказали о последствиях отказа Киева от "формулы Штайнмайера"

В Кремле рассказали об ожиданиях от заседания контактной группы по Украине: наступит ли ясность по позиции Киева насчет "формулы Штайнмайера".

"Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует подтверждение своих предыдущих обязательств", - объяснил Песков.

Если Киев откажется от "формулы Штайнмайера, Москва продолжит поиски путей решения внутриукраинской проблемы "в меру своих возможностей", заявил Песков, добавив, что отказ от "формулы Штайнмайера" существенно затормозит весь процесс.

Согласно "формуле Штайнмайера", до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска применяется на временной основе, а после выборов обретает окончательную юридическую силу.