Новости

Госдума не планирует приглашать активистку Тунберг 13:52
Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО 13:47
От Антарктиды откололся гигантский айсберг 13:43
В Архангельской области создан Двинско-Пинежский заказник 13:42
Новые совместные проекты реализуют специалисты Казани и Минска 13:39
В Крыму установлен рекорд по безналичным платежам в курортный сезон 13:29
Путин подписал закон о ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря 13:17
Роскомндазор ограничил доступ к сайтам с советами по уклонению от армии 13:12
В СНГ обобщают проекты в транспортно-логистической сфере 13:11
Kia обновила седан Cerato для России 13:00
В Москве сотрудника СК ударили ножом на проходной ведомства 12:58
Ласицкене пожелала ЦСКА удачи в матче против "Эспаньола" 12:48
В Челябинске начал работу Седьмой кассационный суд общей юрисдикции 12:47
Путин поздравил Сухопутные войска с праздником 12:47
Видео: Автомобильный мост рухнул на рыбацкие лодки на Тайване 12:45
В Кремле рассказали о последствиях отказа Киева от "формулы Штайнмайера" 12:42
В Луге задержали похитителя одиннадцатилетней девочки 12:40
Путин и Мадуро затронули на встрече вопросы долговых обязательств 12:39
В Татарстане мальчик попал в реанимацию после тренировки в бассейне 12:35
Хазанов: Я на всю жизнь запомнил совет, который дал мне Марк Захаров 12:28
В Петербурге арестованы нелегальные банкиры с оборотом в миллиард 12:22
В Болгарии найдена уникальная 1800-летняя могила атлета-артистократа 12:21
УАЗ начал продажи "Патриота" с "автоматом" 12:21
Назначен премьер-министр Республики Крым 12:13
Циклон принес на Северо-Запад проливные дожди и штормовой ветер 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 12:42
Рубрика: Власть

В Кремле рассказали о последствиях отказа Киева от "формулы Штайнмайера"

Текст: Кира Латухина

В Кремле рассказали об ожиданиях от заседания контактной группы по Украине: наступит ли ясность по позиции Киева насчет "формулы Штайнмайера".

"Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует подтверждение своих предыдущих обязательств", - объяснил Песков.

Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" по Донбассу не существует

Если Киев откажется от "формулы Штайнмайера, Москва продолжит поиски путей решения внутриукраинской проблемы "в меру своих возможностей", заявил Песков, добавив, что отказ от "формулы Штайнмайера" существенно затормозит весь процесс.

Согласно "формуле Штайнмайера", до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска применяется на временной основе, а после выборов обретает окончательную юридическую силу.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
В Кремле рассказали о последствиях отказа Киева от "формулы Штайнмайера"
В России начали маркировать дорогие лекарства
Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке
Сенат вынужденно рассмотрит импичмент Трампу