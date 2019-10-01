Сегодня в Москве открывается Российская энергетическая неделя. Этот международный форум проводится у нас уже в третий раз и имеет статус главного события в сфере развития ТЭК.

О месте и роли форума в экономике РФ "РГ" рассказывает заместитель министра энергетики Антон Инюцын.

Антон Юрьевич, какие перспективы стране и энергетической отрасли сулит это мероприятие?

Антон Инюцын: Благодаря энергетике Россия сегодня развивается во всех направлениях. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Антон Инюцын: Задача Российской энергетической недели - собрать крупнейших игроков внутреннего и внешнего энергетического рынка, в том числе тех, кто отвечает за регулирование этой сферы, чтобы обсудить дальнейшие пути развития мировой и российской энергетики. Среди основных тем - перспективы рынка газа, прежде всего СПГ, продолжение сделки ОПЕК+, реакция рынка нефти на последние события в Саудовской Аравии. Кстати, новый министр энергетики этой страны подтвердил предварительно свое участие в РЭН. Отдельным большим треком в повестке станет развитие электроэнергетики, в том числе возобновляемых источников энергии.

На форум приезжает большое количество участников: представители профильных ведомств, авторитетных международных организаций (ООН, ФСЭГ, ОПЕК, IRENA), первые лица крупных компаний, которые оценивают Россию как перспективный рынок не только с точки зрения недр, но и технологий, которые у нас внедряются и имеют экспортный потенциал.

Сегодня очень важно донести до общества роль энергетического комплекса, показать, какие технологии здесь рождаются и насколько они востребованы в других отраслях. Мы считаем, что РЭН должна "прописаться" в графиках всех энергетиков мира, чтобы обсуждать в Москве все насущные проблемы отрасли.

Разумеется, на форуме будут рассмотрены и внутренние вопросы, связанные с газификацией регионов, развитием сетевого комплекса, рынка газомоторного топлива, подготовки к зиме и многие другие.

В прошлом году церемония вручения премии "Глобальная энергия" переехала из Петербурга в Москву на Российскую энергетическую неделю. Это мероприятие повышает статус РЭН в глазах мировой энергообщественности?

Антон Инюцын: Разумеется, ведь эта премия появилась с участием нашего президента Владимира Путина. У нее большой потенциал с точки зрения продвижения интересов России в научном сообществе за рубежом. Мы рассчитываем, что этот потенциал будет реализовываться из года в год.

Престиж "Глобальной энергии" очень высок с точки зрения ее миссии. Этой премии удостаиваются не просто авторы интересных разработок, а ученые, которые в течение года будут поддерживать коммуникацию между российским отраслевым научным сообществом, компаниями ТЭК с внешним миром и показывать, что Россия - страна больших возможностей, которая сегодня благодаря энергетике развивается во всех направлениях.

Важно донести до общества роль энергетической отрасли, показать, какие технологии здесь рождаются и насколько ни востребованы в других сферах

В минэнерго вы отвечаете за развитие рынка газомоторного топлива. Эта тема также будет подниматься на полях РЭН. Как у нас обстоят дела с экспансией ГМТ на транспорте?

Антон Инюцын: В конце прошлого года мы подготовили два сценария развития событий: инерционный (без господдержки) и инновационный, с опережающим развитием инфраструктуры. Сегодня явно недостаточное число АГНКС - около 400 на всю страну - главная причина низкой популярности метана как моторного топлива. Даже трехкратная разница в цене с дизтопливом не будет драйвером перехода на компримированный (сжатый) или сжиженный природный газ, если машину негде заправлять. Поэтому по инновационному сценарию в ближайшие пять лет необходимо довести количество АГНКС до тысячи и больше. Это серьезная работа, на первом этапе которой определены около тридцати регионов с интенсивным трафиком и высоким транзитным потенциалом, где начнется строительство газовых заправок. Потом будем привлекать остальные регионы.

Стимулом для инвесторов должна стать государственная поддержка. Предусмотрено около трех с половиной миллиардов рублей и 800 миллионов рублей на субсидирование строительства АГНКС и криоАЗС соответственно, а также 700 миллионов рублей на переоборудование транспортных средств, то есть на поддержку спроса. По линии минпромторга около пяти миллиардов рублей будет выделено на компенсацию первого платежа по лизингу при покупке нового транспорта на метане. Эти меры должны форсировать развитие рынка газомоторного топлива.

Одна из сессий РЭН будет посвящена партнерству России и Евросоюза. Какие у нас перспективы в этом регионе?

Антон Инюцын: С европейскими компаниями у нас достаточно хорошее и плотное взаимодействие. И сейчас Европа как раз наращивает потребление российских энергоресурсов, несмотря на декларируемые стремления отказаться от углеводородной генерации и делать ставку на возобновляемые источники. Сегодня мы видим, как снижаются объемы государственных субсидий и, соответственно, темпы возведения новых объектов альтернативной генерации. Потому что использование ВИЭ помимо плюсов имеет и минусы. В числе которых, например, небольшой срок (в сравнении, скажем, с газовыми турбинами) службы ветряков и солнечных панелей, которые потом необходимо утилизировать. Есть ряд и технологических недостатков, связанных с резервированием мощности. Поэтому российский природный газ по-прежнему останется востребованным в ЕС.

Сегодня каждая страна стремится к определенному совершенству своего баланса с точки зрения использования ресурсов для производства электроэнергии. И в России, пожалуй, один из наиболее экологичных балансов, у нас всего около 20 процентов угольной генерации. Конечно, доля возобновляемых источников не так велика, как в Европе. Но мы не ставим задачу многократно увеличить ее. Во-первых, у нас достаточно других экологичных источников, в числе которых газовая, атомная, гидрогенерация. Во-вторых, ВИЭ - это достаточно дорогое удовольствие. В то же время для России очень важно здесь не потерять компетенцию и с точки зрения трендов, и с точки зрения технологий. И панельные дискуссии о роли возобновляемых источников в топливном балансе в России и в мире на РЭН будут проходить каждый день. Эта тема представляет большой интерес для участников форума.

В субботу на форуме запланирован молодежный день. Что могут почерпнуть студенты, молодые специалисты и представители бизнеса от общения друг с другом?

Антон Инюцын: За несколько лет проведения этого дня нам удалось "нащупать" формат, который позволяет не терять связь студентов вузов, молодых специалистов и уже состоявшихся менеджеров компаний ТЭК. Для нас очень важны люди, которые стремятся в энергетику, которые хотят в этой стране жить и работать, внести свою лепту в ее развитие.

Не терять связь поколений помогает и инженерный чемпионат Case-in, когда студенты пробуют решить абсолютно реальные инженерные или экономические задачи, с которыми сталкиваются компании в повседневной работе. При этом в студенческие команды интегрируются молодые специалисты. А оценку им дают уже зрелые менеджеры компаний. На мой взгляд, именно такими проектами можно создавать комфортную социальную среду, когда молодежь понимает, что только вместе можно чего-то добиться, чему-то научиться и сделать эффективный шаг вперед.