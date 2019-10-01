В Москве сотрудника СК ударили ножом на проходной ведомства

В Москве в Техническом переулке у проходной Следственного комитета неизвестный напал с ножом на сотрудника ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Потерпевший работал в центральном аппарате СК, где занимался организацией приема граждан, передает РИА Новости. Во время нападения он выполнял свои должностные обязанности.

Пострадавший сотрудник СК уже доставлен в больницу для оказания срочной медицинской помощи. Подробностей о его состоянии представитель ведомства не сообщила. По некоторым данным, пострадавший мог получить ранение аорты и сейчас находится в критическом состоянии.

Мотивы, подтолкнувшие мужчину на совершение нападения, не называются. Зато известно, что нападавшего уже задержали, в настоящее время с ним работают следователи.