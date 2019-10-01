В МВД созданы межведомственные группы по изучению дел о наркоторговле

В МВД России, отвечая на запрос ТАСС, сообщили, что "приняты меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по данным уголовным делам". Понятно, что такие меры стали возможны после тщательного анализа этой самой правоприменительной практики.

Что же было сделано конкретно? Самое главное - повышена, причем не на словах, а реально, персональная ответственность руководителей региональных полицейских подразделений, которые расследуют так называемые "наркотические дела". Теперь эти начальники обязаны лично изучить материалы доследственных проверок по делам о незаконном обороте наркотиков, поступающие для принятия решения в порядке статьи 145 УПК РФ, то есть, о возбуждении или отказе в возбуждении дела. Это значит, что ссылка руководителя на незнание конкретной ситуации - мол, мало ли чем заняты подчиненные, - уже не пройдет. Обязан знать и контролировать весь процесс. При этом - обучать и регулярно инструктировать своих оперов. И, если что, ответить по полной программе за их "проколы".

Конечно же, в реальности начальник не может лично контролировать каждый шаг своих сотрудников, занимающихся раскрытием десятков, а то и сотен преступлений. Поэтому, чтобы претворить эту идею на практике, организован внутриведомственный контроль: регулярно заслушивается информация руководителей органов предварительного следствия и дознания о причинах нарушения законности. Если они, конечно, есть. Эксперты в республиканских, краевых, областных центрах заблаговременно изучают уголовные дела, подлежащие прекращению, и согласовывают решения по ним.

И, самое главное, для "выработки единого подхода по применению норм уголовного законодательства в регионах организовано межведомственное взаимодействие, созданы рабочие группы, проводятся рабочие встречи и семинары с представителями прокуратуры и суда, принимаются совместные организационные решения". То есть, чтобы не было ошибок, руководство МВД согласовывает наиболее, скажем так, пограничные ситуации, когда есть серьезные сомнения, с Генеральной прокуратурой. Такие меры, считают в МВД, сократят количество необоснованных решений по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Правда, на количество самих преступлений - реальных, а не сфабрикованных, - это вряд ли повлияет.

Так, сотрудники полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу вчера задержали подозреваемого в сбыте более 400 граммов героина. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила "Российской газете", что "в ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружено и изъято 26 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом и весы. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - героином". Подозреваемый задержан по уголовной статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Лишиться свободы он может на срок до 20 лет.