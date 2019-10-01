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01.10.2019 14:37
Рубрика: Власть

В МВД созданы межведомственные группы по изучению дел о наркоторговле

Текст: Михаил Фалалеев
Уголовное дело, когда журналист Иван Голунов необоснованно преследовался за незаконный оборот наркотиков, вызвало не только широкий общественный резонанс, но и резкую реакцию главы государства. Напомним, по итогам "Прямой линии" 20 июня президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам до 1 октября разработать меры по совершенствованию контроля за ведением дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и проанализировать правоприменительную практику. И вот настало время отчитываться.
Фото: Ростислав Кошелев/ТАСС Фото: Ростислав Кошелев/ТАСС
Фото: Ростислав Кошелев/ТАСС

В МВД России, отвечая на запрос ТАСС, сообщили, что "приняты меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по данным уголовным делам". Понятно, что такие меры стали возможны после тщательного анализа этой самой правоприменительной практики.

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Что же было сделано конкретно? Самое главное - повышена, причем не на словах, а реально, персональная ответственность руководителей региональных полицейских подразделений, которые расследуют так называемые "наркотические дела". Теперь эти начальники обязаны лично изучить материалы доследственных проверок по делам о незаконном обороте наркотиков, поступающие для принятия решения в порядке статьи 145 УПК РФ, то есть, о возбуждении или отказе в возбуждении дела. Это значит, что ссылка руководителя на незнание конкретной ситуации - мол, мало ли чем заняты подчиненные, - уже не пройдет. Обязан знать и контролировать весь процесс. При этом - обучать и регулярно инструктировать своих оперов. И, если что, ответить по полной программе за их "проколы".

Конечно же, в реальности начальник не может лично контролировать каждый шаг своих сотрудников, занимающихся раскрытием десятков, а то и сотен преступлений. Поэтому, чтобы претворить эту идею на практике, организован внутриведомственный контроль: регулярно заслушивается информация руководителей органов предварительного следствия и дознания о причинах нарушения законности. Если они, конечно, есть. Эксперты в республиканских, краевых, областных центрах заблаговременно изучают уголовные дела, подлежащие прекращению, и согласовывают решения по ним.

И, самое главное, для "выработки единого подхода по применению норм уголовного законодательства в регионах организовано межведомственное взаимодействие, созданы рабочие группы, проводятся рабочие встречи и семинары с представителями прокуратуры и суда, принимаются совместные организационные решения". То есть, чтобы не было ошибок, руководство МВД согласовывает наиболее, скажем так, пограничные ситуации, когда есть серьезные сомнения, с Генеральной прокуратурой. Такие меры, считают в МВД, сократят количество необоснованных решений по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Правда, на количество самих преступлений - реальных, а не сфабрикованных, - это вряд ли повлияет.

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Так, сотрудники полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу вчера задержали подозреваемого в сбыте более 400 граммов героина. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила "Российской газете", что "в ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружено и изъято 26 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом и весы. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - героином". Подозреваемый задержан по уголовной статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Лишиться свободы он может на срок до 20 лет.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
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