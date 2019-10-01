В Пекине начались торжества по случаю 70-летия КНР

В Пекине в эти минуты начались торжества, посвященные 70-летию образования Китайской народной республики. Зрители собрались на центральной площади Тяньаньмэнь, чтобы посмотреть военный парад, который обещает стать самым масштабным в истории страны: в нем принимают участие 15 тысяч военнослужащих, почти 600 единиц боевой техники и 160 военных самолетов.

Как передает ТАСС, в мероприятиях участвуют первые лица государства - председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета Ли Кэцян, который и объявил о начале торжеств, ознаменовавшихся семьюдесятью залпами орудий. Затем Си Цзиньпин отдал приказ о начале парада, объехал на своем лимузине строй войск и технику.

После парада в Китае начнется праздничная демонстрация, ее масштабы тоже обещают стать беспрецедентными: на шествии ожидаются около ста тысяч человек. Зрителей ожидает яркое зрелище, когда в небо над Пекином выпустят 70 тысяч воздушных шариков и голубей, которые символизируют "голубей мира". Фейерверк и торжественный концерт начнутся в восемь вечера по местному времени также с участием руководства страны и иностранных гостей.