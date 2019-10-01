В связи с 70-летием создания Китайской Народной Республики в Пекине состоялся военный парад, который, как отметили иностранные наблюдатели, отразил растущую военную и экономическую мощь страны. Некоторые из показанных китайскими военными образцов, включая гиперзвуковые ракеты и истребители-невидимки, демонстрировались впервые.

Парад открылся 70 выстрелами из пушек, что символизировало 70-летие нахождения Компартии Китая у власти. Группа истребителей, следовавшая за цветным дымом и возглавляемая самолетом с радиолокационной тарелкой, пролетела низко над площадью, и в этот момент Си Цзиньпин помахал пилотам с земли. Вертолеты двух формирований ВВС Китая нарисовали цифру "70" в небе над Пекином. В авиашоу участвовали 160 военных самолетов и вертолетов. Председатель КНР Си Цзиньпин, открывая парад, выступил с речью на том же месте, где 70 лет назад сделал свое историческое заявление о создании КНР Мао Цзэдун. Затем Си, который также является главнокомандующим, проехал на лимузине с открытым верхом мимо десятков рядов установленных на грузовиках ракет, бронетранспортеров и другого военного снаряжения. Солдаты в шлемах и боевой экипировке кричали: "Здравствуйте, лидер!" и "Служим людям!" Си отвечал: "Здравствуйте, товарищи, трудолюбивые товарищи!"

Следом колонна военных численностью 15 тысяч человек и 580 танков прошли в нескольких десятках метров от председателя КНР и других китайских лидеров, которые собрались на площади Тяньаньмэнь. За парадом следили десятки иностранных дипломатов, в том числе американский военный атташе. 12 иностранных гражданских лиц, в том числе двое американцев и граждане из африканских и европейских стран, присоединились к параду, проехав на грузовике с открытым бортом. "Они выбрали 12 человек во всем мире, и я оказался одним из них. Это большая честь", - сказал "Рейтер" американский бизнесмен Гарри Дворчак, чье знакомство с президентом Си Цзиньпином берет начало с визита китайского лидера в штат Айова в 1985 году.