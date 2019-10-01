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01.10.2019 08:55
Рубрика: Власть

В РФ вступил в силу запрет на разведение открытого огня на балконах

С сегодняшнего дня курить на балконах будет возможно, если этот процесс не будет угрожать пожарной безопасности. Соответствующий закон, запрещающий использовать открытый огонь на балконах и лоджиях жилых домов, а также общежитий и гостиниц, вступил в силу 1 октября.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
С 1 октября в квартирах нельзя открывать хостелы

За нарушение правил курильщика могут привлечь к уголовной ответственности (если началось возгорание, приведшее к серьезному материальному ущербу или к чьей-то смерти), а также выписать штраф до пяти тысяч рублей.

Также новый закон запрещает россиянам готовить шашлык, зажигать свечи и использовать пиротехнические изделия на лоджиях.

Кроме того, с 1 октября вводятся новые требования к обеспечению пожарной безопасности ряда учреждений. Так, кинотеатры перед сеансами обязаны информировать зрителей о действиях в случае возникновения пожара, а в больницах палаты для детей и тяжелобольных отныне будут размещаться на нижних этажах, чтобы медперсоналу было легче проводить эвакуацию в экстренных случаях.

Власть Работа власти Внутренняя политика Вступают в силу в октябре 2019 года Борьба с курением
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