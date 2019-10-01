В России хищные птицы гибнут из-за изменений климата

Летом этого года в Сибири погибло много хищных птиц. По мнению экспертов WWF, это произошло из-за изменений климата. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В качестве примера приводится ситуация в Туве, где с 22 июня случилось похолодание, которое сопровождалось грозами и градом. Ужасная погода стала прямой или косвенной причиной гибели огромного количества хищных птиц, рассказывает эксперт организации, орнитолог Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Игорь Карякин. Также, по его словам, хищные птицы погибали из-за дыма сибирских пожаров, так как не могли из воздуха видеть добычу, грызунов, и им пришлось охотиться на земле. Но для хищных птиц эффективность такой охоты низка, и много молодняка пернатых просто погибло, сказал он.

Наблюдения были сделаны в ходе летних экспедиций орнитологов в рамках проекта по восстановлению алтайского сокола балобана в Южной Сибири. Специалисты подселяли 20-30-дневных соколят из питомников в гнезда диких балобанов, у которых вылупились птенцы. И птицы выкармливали и выращивали приемных птенцов, после чего те хорошо адаптируются к жизни в дикой природе.

Однако в этом году все выросшие птенцы-подкидыши и один "родной" птенец балабана погибли.