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01.10.2019 18:19
Рубрика: Общество

В России пройдет "Культурный марафон" для школьников

Текст: Ксения Колесникова

В России стартовал "Культурный марафон" для школьников. Это совместный проект Минкультуры, Минпросвещения и Яндекса. Больше трех миллионов школьников смогут поучаствовать в разных "активностях" по музыке, архитектуре, театру и кино, затем пройти необычный онлайн-тест.

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Занятия пройдут в течение всего октября по сценариям, которые разработали известные эксперты и методисты Яндекс.Учебника. На уроках по музыке или кино школьники снимут и смонтируют свой фильм, повторяя находки Сергея Эйзенштейна и Льва Кулешова. Или создадут графическую партитуру, изучив древнерусскую "Певческую азбуку", ноты Джона Кейджа. На уроках архитектуры ребята смогут спроектировать собственную школу мечты, изучив проекты Баухауса и школы из советских детских фильмов. На занятиях на тему театра - придумают декорации, познакомившись с работами Роберта Уилсона, Дмитрия Крымова и московского театра "Тень".

Также в течение двух недель, 1 по 14 ноября, ребята смогут пройти в Яндекс.Учебнике мультимедийный онлайн-тест. Он тоже познакомит их с богатством мировой культуры. Школьники будут слушать музыку, смотреть отрывки из фильмов и отвечать на вопросы. К примеру о том, что общего между "Лунной сонатой" и современным хип-хопом..

Фото: Борис Ярков
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В "Культурном марафоне" будут участвовать Тимур Бекмамбетов, Александр Роднянский, Дина Гарипова, "Би-2", Полина Гагарина, Федук и Елка. Они проведут открытые уроки со школьниками в разных регионах. Например, в Москве урок даст Полина Гагарина, а в Казани - Дина Гарипова. Завершит марафон спектакль "Алиса в Зазеркалье" Мастерской Петра Фоменко: он будет показан в Яндекс.Эфире 17 ноября.

Присоединиться к "Культурному марафону" может любой учитель или родитель. Нужно только зарегистрироваться на сайте проекта. А ребятам, ответившим на вопросы теста, Яндекс вручит грамоты и подписки на Яндекс.Музыку и КиноПоиск.

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