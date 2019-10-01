В России решили изменить правила предоставления гражданства

Иностранцам, желающим получить российское гражданство, не потребуется официально избавляться от прежней родины.

Такое предложение содержится в прогнозе социально-экономического развития страны на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Этот вариант изменения правил предоставления российского гражданства также обсуждался и был одобрен в конце сентября на заседании совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав.

Сегодня по действующему закону, для получения российского паспорта в общем порядке иностранцы должны подать заявление об отказе от имеющегося у них гражданства в уполномоченные органы другого государства и получить согласие. Отказ необязателен, если гражданство получается в упрощенном порядке или между Россией и страной заявителя имеется необходимый договор.

Но процедура отказа от украинской государственной принадлежности длительная - минимальный срок составляет до 2-х лет. Если из российских правил исчезнет пункт об "обязательном согласии", претендентам на российский паспорт не потребуется долгие годы ждать, когда документы будут рассмотрены и Президент Украины подпишет указ о лишении заявителя гражданского статуса. Потребуется лишь в комплект материалов о вступлении в гражданство РФ прикрепить письменный отказ от украинского гражданского статуса, заверенный нотариально.

Этот порядок может быть задействован и для граждан других иностранных государств. Эксперты Министерства экономического развития утверждают, что такой шаг повысит привлекательность российского паспорта и увеличит на миграционный прирост населения страны.

Планируется также упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.