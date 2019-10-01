В "Российской газете" наградили лауреатов Фестиваля экономической науки

В медиацентре "Российской газеты" состоялась торжественная церемония награждения победителей Фестиваля экономической науки, организованного Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов при участии Московского авиационного института, Финансового университета при Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова и других российских вузов, институтов РАН.

На церемонии награждения вместе с участниками Фестиваля присутствовали три команды-победительницы финала. Открыла мероприятие Маргарита Ратникова, вице-президент и директор Вольного экономического общества России. Она отметила, что Фестиваль включал в себя проекты как регионального, так и федерального уровня, а его основными мероприятиями стали Всероссийский экономический диктант, Всероссийский конкурс научных работ молодежи "Экономический рост России" и, собственно, финал Фестиваля экономической науки.

Дипломы лауреатов Фестиваля экономической науки и памятные подарки победителям вручили ректоры ведущих российских вузов - Михаил Погосян и Михаил Эскиндаров. Ректор Финансового университета заявил, что его вуз будет рад открыть двери перед победителями Фестиваля.

Для заключительного слова на сцену поднялся ученый Дмитрий Сорокин: "Если вы захотите сделать в экономической науке что-то настоящее, это потребует большого мужества, о чем красноречиво свидетельствует судьба многих ученых-экономистов, по крайней мере в России".