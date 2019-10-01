В Сальвадоре полицейских обвинили в убийстве почти 50 человек

Спецслужбы Сальвадора задержали 14 действующих и 4 бывших полицейских. Их подозревают в совершении 48 убийств, пишет РИА Новости.

"Мы пресекли деятельность преступной группировки, в составе которой были сотрудники правоохранительных органов", - рассказал генпрокурор страны Рауль Мелара. Злоумышленники попадали в дома своих жертв под предлогом обыска.

Сальвадор - одна из стран Латинской Америки, где убийства и насилие - очень распространенное явление. Власти даже запустили специальный план по борьбе с такими преступлениями.