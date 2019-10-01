В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, обещают синоптики. К четвергу "бабье лето" доберется и до Сибири, где в минувшее воскресенье выпал первый снег.

В Крыму и на Кубани еще можно погреться... Фото: nazarevich / istock

Синоптики зафиксировали умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. Сибиряки публикуют в интернете видео и фотографии необычного природного явления - настоящих сугробов в начале октября.

- У нас уже лепят снеговиков и садят чеснок в покрытую снегом землю, - делятся впечатлениями в социальных сетях жители Колпашевского района Томской области.

- В Александровском районе Томской области отмечалась изморозь диаметром до 2 мм. В Среднем Васюгане выпал мокрый снег, - сообщили "РГ" в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В городе Анжеро-Судженске Кемеровской области осадки в виде снежных хлопьев продолжались на протяжении нескольких часов. При этом снег таять не торопился. Утром автомобилистам пришлось доставать щетки и очищать запорошенные машины. Из-за выпадения снега на городских магистралях начала образовываться ледяная корка. Водителям рекомендуют быть внимательнее на трассах и поторопиться со сменой летней резины.

А вот коммунальщики к первым заморозкам оказались не готовы. К примеру, в Новосибирск холода по традиции пришли неожиданно. Отопительный сезон в городе только стартовал и, несмотря на снежинки за окнами, тепло во многие квартиры до сих пор не пришло. По данным администрации, жилые дома получат отопление в несколько этапов, крайний срок - 7 октября.

Незначительное сентябрьское похолодание не повлияло на бархатный сезон в Краснодарском крае и в Крыму

По словам синоптиков, первый снег в сибирских регионах пролежит всего несколько дней. К середине недели холодный фронт сменится и на несколько дней в Сибирь придет тепло.

Зато в Приморье с погодой все в порядке уже сейчас. Как шутят местные жители, за один месяц такой погоды, как нынче в сентябре, природе прощаются все летние тайфуны. Вода в Амурском заливе вчера была +18, температура воздуха днем во Владивостоке +21...+23 C.

- Приморье оказалось в теплом секторе циклона, который смещался с Амурской области на Хабаровский край. Погодные условия выдались исключительными. В воскресенье, 29 сентября, столбики термометров поднялись до +23...+26 C. Таким образом был перекрыт на 0,9 C абсолютный максимум температуры для этой даты, который удерживался с 1938 года, - констатирует глава Примгидромета Борис Кубай.

Осень на юге Дальнего Востока всегда чудесная. В сентябре приморцы с удивлением смотрят в телевизионных репортажах на тепло одетых москвичей с обязательными зонтами. В Приморье наоборот: зонт всегда нужен в июне и никогда в октябре. Здесь, как правило осень теплая, солнечная, долгая и сухая.

Похолодает, говорят синоптики, к четвергу-пятнице. Сначала пройдет недолгий дождь, а потом вторгнется холодная воздушная масса. Поскольку край сильно вытянут с юга на север, в северных горных районах дожди будут идти вперемежку со снегом, появится временный снежный покров. Но ненадолго.

С начала следующей недели начнет постепенно теплеть, октябрь может оказаться ближе к норме и даже с отклонениями в более высокую сторону. Вот только тогда - после похолодания и потепления - в Приморье начнется бабье лето.

В Краснодарском крае, к обоюдному удовольствию жителей и туристов, задерживается "бархатный сезон". Всю предстоящую неделю на Черном море установится теплая погода, а вода достигнет отметки 18-23 градусов.

- Теплый фон будет держаться благодаря мощному циклону, который "гонит" теплые воздушные массы из Атлантического океана через Средиземное море к нам, - отмечает заместитель начальника Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь. - В середине недели (после небольших осадков), 3-4 октября, температура воздуха днем на территории Кубани прогреется до 27-28 градусов, ночью до 9-14 градусов тепла. А вот Азовское море постепенно остывает: если в первых числах сентября температура воды не опускалась ниже 20 градусов, то теперь составляет всего 13-14 градусов. В предгорных районах ночи прохладнее - 7-12 тепла. А в целом это еще не бабье лето - в Краснодарском крае оно обычно наступает в середине октября и может вполне захватить начало ноября.

Незначительное сентябрьское похолодание не повлияло на бархатный сезон в Крыму, где с начала года, как сообщил глава региона Сергей Аксенов, отдохнули более 6,5 миллиона туристов. Гости полуострова продолжают, как и летом, купаться в море, носить футболки и шорты и посещать различные фестивали. Так, накануне в Севастополе открылся фестиваль водных видов спорта "Севастопольские паруса", а в Ялте - театральный и кулинарный "Театр. Чехов. Ялта" и Crimean Chefs Battle. Для тех, кто отдыхает сейчас в Крыму, погода приготовила приятный сюрприз: на этой неделе воздух на полуострове прогреется до 28 градусов.

- Это связано с теплыми воздушными массами, - поясняет начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. - Днем во вторник, 1 октября, на полуострове прогнозируется дневная температура 19-24 градуса. А вот со среды по пятницу Крым посетят тропические воздушные массы, из-за чего температура поднимется до 23-28 градусов.

Однако на выходных, по словам синоптика, в регионе похолодает. На следующей неделе - преимущественно без осадков, 13-19 градусов. При этом температура морской воды у побережья остается относительно теплой и в ближайшие две недели, заверила Любецкая.