В СНГ обобщают проекты в транспортно-логистической сфере

Современная экономика ориентирует транспортную отрасль в странах Содружества на расширение интеграционных процессов. Ведь именно устойчивое развитие транспорта является одним из условий свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободной экономической деятельности.

Эту концептуальную позицию дальнейшего совершенствования отрасли изложила 1 октября представитель Исполкома СНГ Екатерина Муравкина на пленарном заседании, посвященном актуальным направлениям развития транспортных систем с учетом национального и мирового опыта. Эксперты исполкома, пояснила она, совместно с координационным транспортным совещанием государств - участников СНГ обобщают предложения по реализации новых проектов в логистической сфере. Этот вопрос включен и в повестку очередного совещания министров транспорта стран СНГ в ноябре текущего года.

По словам Муравкиной, которые приводит БЕЛТА, во время последних заседаний Совета глав государств СНГ и Совета глав правительств руководители делегаций не только отмечали важность реализации инициатив в этой области, но и "выразили заинтересованность в формировании разветвленной интегрированной транспортной сети".

Главы делегаций Беларуси и Туркменистана, в частности, высказали пожелания по выводу партнерства в СНГ на более широкие географические и экономические горизонты, ускорения процесса интеграции в мировую сеть путем совместной реализации масштабных инфраструктурных проектов в Евразии по линиям Восток-Запад и Север-Юг.

Кстати, в транспортной сфере Содружества уже сформированы и функционируют органы отраслевого сотрудничества, пояснила представитель исполкома. Проводится согласованная транспортная политика, а также тарифная политика в международном грузовом железнодорожном сообщении. Решаются задачи, направленные на развитие международных автомобильных перевозок, реализуются мероприятия по развитию гражданской авиации, гармонизации национальных систем организации воздушного движения. Но "уровень транспортного взаимодействия в СНГ имеет и резервы для дальнейшего наращивания", - констатировала Муравкина.

По ее словам, актуальными остаются такие направления, как развитие конкурентной среды на рынке транспортных услуг, создание условий для развития сети международных транспортных коридоров, повышение эффективности использования инвестиционной привлекательности инфраструктурных проектов. Перспективными являются и вопросы развития кооперации и разработки совместных программ в области транспортного машиностроения, использования научного и кадрового потенциала.

Стоит добавить, что главной темой Белорусской транспортной недели, которая в эти дни проходит в РБ, определено дальнейшее развитие транспортно-логистической системы на базе инновационных комплексных решений. География ее участников охватывает десяток стран, включая Австрию, Армению, Италию, Китай, страны Балтии, Польшу, Россию, Украину и Швейцарию.