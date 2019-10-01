В США предсказали мрачное будущее американской нефти

Новости

МИД Беларуси приветствовал согласование "формулы Штайнмайера" 22:53
Что приготовил пресс-тур российским журналистам в Гомельской области 22:26
Глава МИД Германии приветствовал подписание "формулы Штайнмайера" 22:19
Эквадор выйдет из ОПЕК 22:03
Лидеры ЕАЭС утвердили новое распределение импортных пошлин 22:01
В Грузии признали рекордное падение пассажиропотока из-за разрыва с РФ 21:54
"Локомотив-Кубань" проиграл литовскому "Ритасу" в Еврокубке 21:41
Захарова с иронией отреагировала на создание группы "Балтик плюс" в ПАСЕ 21:33
В Сеть "слили" большой отрывок из нового "Терминатора" на русском 21:15
ГИБДД Петербурга проверит парковку "Mercedes Боярского" на встречке 21:00
Нурмагомедов проводит спарринги 20:44
Вышел первый трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби в роли Харли Квинн 20:40
В Саратове мужчина и двое детей выпали из окна многоэтажки 20:36
Зеленский сообщил о договоренности развести войска в Луганской области 20:22
ГБУ "Автомобильные дороги" отсудило у организаторов акции в Москве 3,5 млн 20:21
Лазарев рассказал о причинах расставания с Топаловым 20:20
Пушков ждет "заметных сдвигов" после подписания "формулы Штайнмайера" 20:16
От 650 рублей в час: Hyundai будет сдавать в аренду автомобили в России 20:14
Цена нефти Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель 20:02
Депутаты Госсовета Крыма поедут на поезде из Симферополя в Москву 19:58
Ради хайпа: В Волгограде задержали блогеров-"полицейских" 19:45
Путин и шесть лидеров в одном автобусе приехали на форум в Ереване 19:28
Банк России увеличил долю доллара в резервах и снизил долю евро 19:19
У Hyundai Santa Fe и Tucson появились новые моторы 19:11
Силуанов: профицит бюджета-2019 будет больше 0,6% ВВП 19:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 21:40
Рубрика: В мире

Что ждет сланец?

В США предсказали мрачное будущее американской нефти
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(7978)
Американские СМИ сообщили о замедлении роста добычи сланцевой нефти и скором достижении пиковых показателей в этой сфере (к 2030 году).

Как написала The Wall Street Journal со ссылкой на данные минэнерго США, за первые шесть месяцев 2019 года объем добычи вырос менее чем на процент, тогда как за аналогичный период предыдущего года прирост составил почти 7 процентов. По мнению автора, американский сланцевый бум замедлился, причем в самый неподходящий момент, когда ситуация в нефтяной сфере напряжена после атак на НПЗ в Саудовской Аравии.

Саудовский принц предупредил о возможном скачке цен на нефть

Однако, по мнению главного научного сотрудника Института проблем нефти и газа РАН Владимира Шустера, к которому обратилась "РГ" за разъяснениями, эти алармистские заявления не соответствуют действительности. "США наращивают добычу нефти, старясь вытеснить Россию с европейского рынка", - отмечает эксперт. По его словам, в Соединенных Штатах буровых установок для добычи сланцевой нефти "на два порядка больше, чем во всем остальном мире". К тому же применяемые там технологии гидроразрывов и сама жидкость, которая закачивается в пустоты, обладают высокими характеристиками. "Поэтому ожидать спада не стоит", - уверен Шустер. По его мнению, России также необходимо уделить внимание сланцу, нарастить добычу в аналогичных породах.

США в последние годы догнали Россию по объемам производства нефти

Конечно, заявления о снижении добычи сланцевой нефти имеют под собой некоторые основания из-за того, что скважины бурят слишком близко друг к другу и в силу особенностей технологии месторождения быстро опустошаются. В течение года, по данным эксперта, падение добычи составляет в среднем около 70 процентов. "Но в США столько буровых установок, что за счет интенсификации бурения полностью компенсируется это природное явление", - напоминает Шустер.

Фото: AP Photo/Jason DeCrow
США введут санкции против Китая из-за транспортировки иранской нефти

Тот факт, что новые месторождения дают меньше нефти, тоже легко объясним. Подобное происходит по всему миру. "Самые крупные месторождения в России были открыты в 1970-1980-х годах, затем стали открывать и разрабатывать месторождения, более мелкие по запасам, соответственно и темпы добычи снизились. То же самое происходит в США. Наилучшие участки уже отработаны, оттуда выкачали все, что возможно, сейчас используют менее перспективные", - пояснил эксперт.

За счет более интенсивного бурения США в последние годы догнали Россию по объемам производства нефти. И заявления американских СМИ о снижении добычи "черного золота" не имеют под собой технологических оснований. Однако у таких оценок могут быть политические мотивы. "На самом же деле, - подчеркивает российский эксперт, - США все время наращивают добычу нефти и газа, активно транспортируют СПГ в Европу". При себестоимости барреля нефти 30 долларов, тогда как еще несколько лет назад она составляла 100 долларов (и даже при этом заниматься нефтью было выгодно), проблем с инвестициями у американских промышленников нет. Что касается России, то у нас тоже добывают сланцевую нефть, хотя не столь активно.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Автодор" отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей за ущерб от митинга
Подписан указ о призыве 132 тысяч человек
Макрон поддержал членство России в Совете Европы
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
В России начали маркировать дорогие лекарства