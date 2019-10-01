В США предсказали мрачное будущее американской нефти

Американские СМИ сообщили о замедлении роста добычи сланцевой нефти и скором достижении пиковых показателей в этой сфере (к 2030 году).

Как написала The Wall Street Journal со ссылкой на данные минэнерго США, за первые шесть месяцев 2019 года объем добычи вырос менее чем на процент, тогда как за аналогичный период предыдущего года прирост составил почти 7 процентов. По мнению автора, американский сланцевый бум замедлился, причем в самый неподходящий момент, когда ситуация в нефтяной сфере напряжена после атак на НПЗ в Саудовской Аравии.

Однако, по мнению главного научного сотрудника Института проблем нефти и газа РАН Владимира Шустера, к которому обратилась "РГ" за разъяснениями, эти алармистские заявления не соответствуют действительности. "США наращивают добычу нефти, старясь вытеснить Россию с европейского рынка", - отмечает эксперт. По его словам, в Соединенных Штатах буровых установок для добычи сланцевой нефти "на два порядка больше, чем во всем остальном мире". К тому же применяемые там технологии гидроразрывов и сама жидкость, которая закачивается в пустоты, обладают высокими характеристиками. "Поэтому ожидать спада не стоит", - уверен Шустер. По его мнению, России также необходимо уделить внимание сланцу, нарастить добычу в аналогичных породах.

США в последние годы догнали Россию по объемам производства нефти

Конечно, заявления о снижении добычи сланцевой нефти имеют под собой некоторые основания из-за того, что скважины бурят слишком близко друг к другу и в силу особенностей технологии месторождения быстро опустошаются. В течение года, по данным эксперта, падение добычи составляет в среднем около 70 процентов. "Но в США столько буровых установок, что за счет интенсификации бурения полностью компенсируется это природное явление", - напоминает Шустер.

Тот факт, что новые месторождения дают меньше нефти, тоже легко объясним. Подобное происходит по всему миру. "Самые крупные месторождения в России были открыты в 1970-1980-х годах, затем стали открывать и разрабатывать месторождения, более мелкие по запасам, соответственно и темпы добычи снизились. То же самое происходит в США. Наилучшие участки уже отработаны, оттуда выкачали все, что возможно, сейчас используют менее перспективные", - пояснил эксперт.

За счет более интенсивного бурения США в последние годы догнали Россию по объемам производства нефти. И заявления американских СМИ о снижении добычи "черного золота" не имеют под собой технологических оснований. Однако у таких оценок могут быть политические мотивы. "На самом же деле, - подчеркивает российский эксперт, - США все время наращивают добычу нефти и газа, активно транспортируют СПГ в Европу". При себестоимости барреля нефти 30 долларов, тогда как еще несколько лет назад она составляла 100 долларов (и даже при этом заниматься нефтью было выгодно), проблем с инвестициями у американских промышленников нет. Что касается России, то у нас тоже добывают сланцевую нефть, хотя не столь активно.