В США пройдут мероприятия памяти жертв стрельбы в Лас-Вегасе

Администрация Трампа так и не решилась пойти против могущественного оружейного лобби, Национальной стрелковой ассоциации (НСА), одного из главных спонсоров предвыборной кампании 2016 года нынешнего главы Белого дома. С тех пор, отмечает The Associated Press, в Америке укоренилась атмосфера страха, а по всей стране заметно возросло количество массовых расстрелов. "Люди искренне боятся ходить в общественных местах", - сказала депутат законодательного собрания штата Невада Сандра Хорегуи. Она и ее муж были в числе 22 тысяч поклонников музыки кантри, когда первого октября 2017 года боевик открыл стрельбу из высотного отеля по концертной площадке, расположенной под открытым небом. Супруги не пострадали, но видели людей рядом с собой, которые падали, сраженные пулями стрелка.

"Вы не можете спокойно пойти в продуктовый магазин. Вы не можете спокойно пойти даже на кладбище. Вы не можете ходить в школу и чувствовать себя в безопасности, - сказала Хорегуи, которая является сторонником ужесточения контроля над огнестрельным оружием в Неваде. - Я думаю, что люди устали от этого".

Правительство США в 2019 году запретило к продаже устройство, которое помогло стрелку из Лас-Вегаса стрелять быстрее. Невада и некоторые другие штаты также ужесточили законы об оружии, включая принятие так называемого закона о "красном флажке". Он позволяют судье отдавать распоряжения об изъятии оружия у человека, который несет потенциальную угрозу для общества.

Эти и другие усилия по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия последовали за массовыми расстрелами, которые произошли в США в течение двух лет после бойни в Лас-Вегасе. Это и нападение на среднюю школу во Флориде в прошлом году, в результате которого погибли 17 человек, и нападения в Техасе и Огайо, в результате которых 31 человек погиб в августе с интервалом в сутки.

По оценке экспертов, бойня в Лас-Вегасе действительно вдохновила некоторых людей с психическими отклонениями, которые таким образом решили выместить свою злобу по отношению к обществу, лицам другой национальности и вероисповедания.

Во вторник в США пройдут несколько памятных мероприятий, посвященных второй годовщине теракта в Лас-Вегасе. Причем, они состоятся не только в этом городе, но и в техасских Мидленде и Одессе, в результате бойни в которых погибло семь человек. Запланировано поминовение жертв в синагоге в Питтсбурге, в которой погибли 11 человек, а также в здании городского правительства в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, в котором во время массового расстрела погибли 12 человек.

В среду в Лас-Вегасе две основные американские организации по контролю над оборотом оружия также проведут форум для 10 ведущих кандидатов в президенты от демократов, посвященный вопросам оборота "огнестрела" в Соединенных Штатах. По крайней мере, два кандидата, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис и мэр Саут-Бенда в штате Индиана Пит Буттигег планируют встретиться с медсестрами и врачами, которые по сей день ухаживают за пострадавшими во время стрельбы в Лас-Вегасе.

Тем временем полиция и ФБР в ходе следствия обнаружили, что 64-летний боевик Стивен Пэддок тщательно спланировал нападение и предположительно, таким жутким способом хотел "добиться славы". Но силовики так и не нашли четкого мотива в его действиях. Пенсионер и игрок в видео покер с высокими ставками покончил с собой, прежде чем полиция добралась до него в номере на 32-м этаже на курорте Мандалай Бэй.

Полиция обнаружила в его номере 23 штурмовых винтовки, в том числе 14, оснащенных ударными устройствами, которые администрация Трампа в итоге запретила в марте этого года. Несколько групп по защите прав на оружие выдвинули правовые требования к их запрету, который также требует от владельцев сдавать устройства, подлежащие уничтожению.

Законодательное собрание штата Невада вдобавок к закону "о красном флажке" также приняла закон, вводящий уголовную ответственность в отношении родителя, который оставляет оружие в доступном для несовершеннолетнего ребенка месте.

Иски в отношении массовой бойни все еще находятся в американских судах. MGM Resorts International - корпоративный владелец объектов в заливе Мандалай, где Пэддок открыл огонь, и концертной площадки, где были убиты люди, завалена сотнями судебных исков об ответственности. В мае компания сообщила федеральным регулирующим органам, что она сотрудничает с адвокатами истцов и может выплатить до 800 миллионов долларов США для урегулирования претензий пострадавших во время бойни.