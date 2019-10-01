Официально. В Xiaomi рассказали о судьбе смартфона Mi Mix 4

Менеджер по продвижению бренда Xiaomi Эдвард Бишоп опубликовал в соцсети Weibo пост, в котором попытался развеять все слухи, витающие вокруг так и не анонсированного смартфона Mi Mix 4.

Аппарат, по данным многочисленных инсайдеров, вот-вот должен быть выпущен на рынок, но Xiaomi якобы затягивала процесс. Теперь все встало на свои места - Бишоп четко дал понять, что никакого нового смартфона Xiaomi Mi Mix в этом году не будет, передает GSM Arena.

Напомним, что первые модели Mi Mix были одними из первых безрамочников на рынке (чтобы избавиться от рамки над экраном, фронтальную камеру пришлось перенести вниз, где ее постоянно закрывал большой палец), а Mi Mix 3 вышел в форм-факторе слайдера.

Фото: Xiaomi

После этого в Xiaomi экспериментировали и с другими способами сделать экран безрамочным и избавиться от челки - например, сделали фронтальную камеру выдвижной.

Что касается Mi Mix Alpha, то его было решено сделать "обернутым" в экран - матрица расположена спереди, сзади и по бокам корпуса.