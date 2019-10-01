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Официально. В Xiaomi рассказали о судьбе смартфона Mi Mix 4

Текст:   Антон Благовещенский
01.10.2019,  
12:43
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Менеджер по продвижению бренда Xiaomi Эдвард Бишоп опубликовал в соцсети Weibo пост, в котором попытался развеять все слухи, витающие вокруг так и не анонсированного смартфона Mi Mix 4.

Аппарат, по данным многочисленных инсайдеров, вот-вот должен быть выпущен на рынок, но Xiaomi якобы затягивала процесс. Теперь все встало на свои места - Бишоп четко дал понять, что никакого нового смартфона Xiaomi Mi Mix в этом году не будет, передает GSM Arena.

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Напомним, что первые модели Mi Mix были одними из первых безрамочников на рынке (чтобы избавиться от рамки над экраном, фронтальную камеру пришлось перенести вниз, где ее постоянно закрывал большой палец), а Mi Mix 3 вышел в форм-факторе слайдера.

Фото: Xiaomi

После этого в Xiaomi экспериментировали и с другими способами сделать экран безрамочным и избавиться от челки - например, сделали фронтальную камеру выдвижной.

Что касается Mi Mix Alpha, то его было решено сделать "обернутым" в экран - матрица расположена спереди, сзади и по бокам корпуса.

Фото: Xiaomi
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