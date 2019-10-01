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01.10.2019 11:06
Рубрика: Экономика
Проект: ЛСР

В ЖК "Лучи" появится двор с зеленым садом и Wi-Fi

Текст: Евгения Мамонова
Дворовая территории дома №9 в жилом комплексе "Лучи" от "Группы ЛСР" станет одной из самых зеленых - здесь высадят большое количество взрослых деревьев и кустарников. Это поможет создать атмосферу уюта и обжитого сада. Кроме того, жителям дома будет доступен Wi-Fi - это станет особенно актуальным для тех, кто захочет не только отдохнуть в тени деревьев, но и, например, поработать за ноутбуком на свежем воздухе.
Фото: Пресс-служба "Группы ЛСР" Фото: Пресс-служба "Группы ЛСР"
Фото: Пресс-служба "Группы ЛСР"

Дворовая территория девятого дома спроектирована так, чтобы каждый смог найти здесь занятие по душе. Кто-то сможет насладиться тишиной и уединением - в тихой зоне разместятся удобные скамейки, кто-то - заняться спортом. По проекту, здесь построят сразу несколько спортивных площадок. Две из них - для детей разных возрастов: их оборудуют современными игровыми комплексами с необычными элементами, еще на двух смонтируют тренажеры для взрослых. Предусмотрено также и поле для игровых видов спорта, на котором можно организовать дружеский футбольный матч или сыграть партию в большой теннис.

Скучать не придется и тем, у кого есть четвероногий друг - на территории предусмотрен пешеходный маршрут для выгула собак.

Территория у дома №9 спроектирована по принципу "двор без машин", что обеспечивает не только комфорт и безопасность, но и расширяет пространство. А для автовладельцев предусмотрен теплый многоуровневый подземный паркинг с лифтом, куда можно попасть, не выходя на улицу.

Сам дом №9 - самое высокое жилое здание в ЖК "Лучи", состоящее из пяти секций. За счет уникальной изогнутой формы, а также удобного расположения он станет архитектурной доминантой района и будет виден даже с большого расстояния. Большинство квартир этого дома обладают видовыми характеристиками.

Девятый дом, как и весь жилой комплекс "Лучи", спроектирован архитектурным бюро SPEECH. Основатель бюро был признан лучшим архитектором Европы по версии Европейского центра архитектуры, искусства и дизайна совместно с Чикагским музеем "Атенеум". Фасады всех домов жилого комплекса "Лучи", в том числе и дома №9, не только красивы, но надежны и высокотехнологичны. Монолитные стены будут обшиты по так называемой "бесшовной" технологии, разработанной "Группой ЛСР". Такая технология энергоэффективна и позволяет повысить тепло- и звукоизоляционные свойства стен на 30%.

В пешей доступности от дома №9 находятся городские парки: Мещерский, Говоровский и Тропаревский, а в двух километрах - Ульяновский лесопарк и Чоботовский лес, где можно круглый год наслаждаться свежим воздухом, тишиной и покоем.

Также недалеко от "девятки" располагаются два отдельностоящих городских детских сада на 250 мест каждый, два встроенно-пристроенных детских сада по 150 мест и две городские школы по 825 мест. Все эти социальные объекты возводит "Группа ЛСР".

Дом №9 относится к пятой очереди строительства, однако уже сегодня в нем можно приобрести одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

Более подробную информацию можно получить в офисе продаж "Группы ЛСР" или по телефону: +7 (495) 228-22-88.

Пресс-релиз предоставлен Пресс-службой " Группы ЛСР"

Экономика
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