В ЖК "Лучи" появится двор с зеленым садом и Wi-Fi

Дворовая территория девятого дома спроектирована так, чтобы каждый смог найти здесь занятие по душе. Кто-то сможет насладиться тишиной и уединением - в тихой зоне разместятся удобные скамейки, кто-то - заняться спортом. По проекту, здесь построят сразу несколько спортивных площадок. Две из них - для детей разных возрастов: их оборудуют современными игровыми комплексами с необычными элементами, еще на двух смонтируют тренажеры для взрослых. Предусмотрено также и поле для игровых видов спорта, на котором можно организовать дружеский футбольный матч или сыграть партию в большой теннис.
Скучать не придется и тем, у кого есть четвероногий друг - на территории предусмотрен пешеходный маршрут для выгула собак.
Территория у дома №9 спроектирована по принципу "двор без машин", что обеспечивает не только комфорт и безопасность, но и расширяет пространство. А для автовладельцев предусмотрен теплый многоуровневый подземный паркинг с лифтом, куда можно попасть, не выходя на улицу.
Сам дом №9 - самое высокое жилое здание в ЖК "Лучи", состоящее из пяти секций. За счет уникальной изогнутой формы, а также удобного расположения он станет архитектурной доминантой района и будет виден даже с большого расстояния. Большинство квартир этого дома обладают видовыми характеристиками.
Девятый дом, как и весь жилой комплекс "Лучи", спроектирован архитектурным бюро SPEECH. Основатель бюро был признан лучшим архитектором Европы по версии Европейского центра архитектуры, искусства и дизайна совместно с Чикагским музеем "Атенеум". Фасады всех домов жилого комплекса "Лучи", в том числе и дома №9, не только красивы, но надежны и высокотехнологичны. Монолитные стены будут обшиты по так называемой "бесшовной" технологии, разработанной "Группой ЛСР". Такая технология энергоэффективна и позволяет повысить тепло- и звукоизоляционные свойства стен на 30%.
В пешей доступности от дома №9 находятся городские парки: Мещерский, Говоровский и Тропаревский, а в двух километрах - Ульяновский лесопарк и Чоботовский лес, где можно круглый год наслаждаться свежим воздухом, тишиной и покоем.
Также недалеко от "девятки" располагаются два отдельностоящих городских детских сада на 250 мест каждый, два встроенно-пристроенных детских сада по 150 мест и две городские школы по 825 мест. Все эти социальные объекты возводит "Группа ЛСР".
Дом №9 относится к пятой очереди строительства, однако уже сегодня в нем можно приобрести одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.
Более подробную информацию можно получить в офисе продаж "Группы ЛСР" или по телефону: +7 (495) 228-22-88.
Пресс-релиз предоставлен Пресс-службой " Группы ЛСР"