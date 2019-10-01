Варшавер: "Ленком" постарается удержать планку, которую задал Захаров

В "Ленкоме" продолжается прощание с Марком Захаровым. Почтить память любимого режиссера пришли тысячи людей - театральные деятели, политики, поклонники его таланта. С речью выступил и директор театра Марк Варшавер.

- Беда в театре, беда в России - ушел из жизни Марк Анатольевич Захаров. Нет слов, чтобы говорить об этой трагедии. Ушел один из последних могикан. Мы, ленкомовцы, обязательно будем выполнять то, что он завещал, и следовать традициям, которые сложились здесь за 46 лет, - сказал Марк Варшавер и пообещал, что театр постарается удержать ту высокую планку, которую задал художественный руководитель.

Он вспомнил о многочисленных постановках, которые Захаров поставил на сцене "Ленкома", о том, что планировал. Марк Анатольевич в декабре готовился выпустить премьеру "Капкан" по произведениям Сорокина.

- Очень хочется, чтобы спектакль был поставлен. И мы считаем, что это должна сделать дочь Александра Марковна с режиссером Валерием Фокиным. Надеемся, что они закончат работу над постановкой в срок и выпустят премьеру 2-3 декабря, - отметил Варшавер.