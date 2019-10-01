Расшифрован текст о роскошной "вечеринке" перед гибелью Помпеи

Ученые расшифровали надпись, найденную на стене в погибшем городе Помпеи, и установили, что жизнь там была насыщена политической борьбой, зрелищами и бедствиями.

Об открытии, сделанном исследователями во главе с Массимо Осанна, гендиректором Археологического парка Помпеи, рассказал журнал Journal of Roman Archaeology, который выходит один раз в год. Коротко же о нем сообщает Live Science.

Знаменитый город Помпеи был погребен под пеплом во время катастрофического извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Надпись также описывает повседневную жизнь горожан.

Она была крайне насыщенной. Например, в тексте описан массовый прием в честь совершеннолетия, которого достиг богатый молодой человек. Надпись гласит, что когда он стал достаточно взрослым, чтобы носить toga virilis (тогу, которую носили взрослые граждане-мужчины), то устроил массовую "вечеринку".

Она включала банкет на 6840 человек и зрелище, в рамках которого 416 гладиаторов сражались в течение нескольких дней. Банкет был накрыт "на 456 трехгранных ложах так, чтобы на каждом ложе лежало по 15 человек".

По оценкам ученых, население Помпеи на момент катастрофы составляло около 30 тысяч человек. На банкет же, скорее всего, были приглашены только взрослые мужчины, обладавшие политическими правами. То есть такие мужчины, вероятно, составляли от 27 до 30 процентов населения Помпеи.

Гладиаторское "шоу", как следует из текста, было "таким грандиозным и великолепным, что его можно было сравнить с любой из самых благородных колоний, основанных Римом, так как в нем участвовали 416 гладиаторов".

Зрелище такого масштаба заняло бы несколько дней, если не неделю, пишет Осанна. Нетрудно подсчитать, что если бы каждый гладиатор сражался один на один, то в рамках этого "шоу" пришлось бы провести как минимум 213 отдельных боев.

Впрочем, надпись рассказывает и о более тяжелых временах. Так, в ней упоминается голод, который длился четыре года, и об усилиях богатого человека, который раздавал голодающим хлеб бесплатно. Кстати, подобный сюжет имеется на мозаике, ранее найденной при раскопках в Помпеи.

Текст также рассказывает о том, что за 20 лет до извержения Везувия, в 59 году н. э., во время гладиаторских боев вспыхнул бунт. О нем упоминал и древнеримский историк Тацит. Надпись гласит, что в наказание за мятеж император Нерон "приказал римским властям выслать из города все гладиаторские школы" и депортировать несколько участников беспорядков.

Но все тот же богатый человек убедил императора позволить некоторым из депортированных граждан вернуться в Помпеи.