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01.10.2019 18:55
Рубрика: Экономика

Венесуэла провела платеж по долгу России

Текст: Александр Проценко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.

При этом сумма не названа, но по другим данным платеж произведен в рублях. Ранее заместитель министра финансов Сергей Сторчак говорил, что Россия предоставляет такую возможность всем должникам. "Это их выбор", - заявил замминистра.

Фото: AP Photo/Kevin Hagen
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Долг у Венесуэлы давний. Еще в 2011 году Россия предоставила этой стране кредит для финансирования поставок российского оружия. Однако Каракас не смог регулярно обслуживать задолженность, и трижды просил о реструктуризациии. В последний раз это произошло в ноябре 2017 года.

Тогда общий долг Венесуэлы (с учетом невыплаченных процентов и штрафов за просрочку) составлял три миллиарда долларов. Но часть долга была погашены в апреле 2019 года. В целом же по договору с Венесуэлой полный расчет по кредиту должен быть погашен до 2027 года.

Экономика ВЭД
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