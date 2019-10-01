Вес передач для заключенных ограничат двадцатью килограммами

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, ограничивающий вес посылок и передач для осужденных. Теперь осужденный сможет получить не больше двадцати килограммов в одни руки за раз.

В колониях общего режима осужденным разрешено в год шесть посылок и шесть бандеролей. Фото: Виктор Васенин/ РГ

"Сегодня максимальный вес одной посылки или бандероли определяется почтовыми правилами. Вес одной передачи не должен превышать установленный вес одной посылки", - пояснил "РГ" исполнительный директор - руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров.

Он напоминает, что несколько лет назад "Почта России" утвердила правила, предусматривающие отправление крупногабаритных посылок - до 50 килограммов. Соответственно, на такую максимальную тяжесть могли ориентироваться и родственники заключенных, отправляющие посылки или готовящие передачи.

"Передачи, в отличие от посылок, родные и близкие лично доставляют в колонии", - уточняет Станислав Александров.

"Например, передачу могут привезти, когда приедут на короткое свидание. Естественно, передачи передают не из рук в руки, а через бюро приема в колонии", - добавил он. Все посылки и передачи в тюрьму тщательно досматриваются. Иначе и быть не может, ведь родные и близкие часто стремятся порадовать заключенного чем-нибудь запрещенным. Например, недавно, проверяя посылку для одного из осужденных колонии N 3 в Ленинградской области, сотрудники учреждения обнаружили интересную "начинку" в кондитерских изделиях. Внутри шоколадных конфет, которые хотела передать девушка, находились 23 сим-карты.

А в колонии N2 в Краснодарском крае при досмотре передачи сотрудники обратили внимание на банную мочалку. В ней был спрятан сверток с героином.

"Согласно правилам, утвержденным минюстом, общий вес вещей и продуктов питания, которые осужденные могут иметь при себе, не должен превышать 36 килограммов", - уточняет руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров.

Все, что не умещается в "ручную кладь" заключенного, либо сдается на склад, либо уничтожается. Кроме того, если родственник вышлет осужденному посылку весом в 50 кг, не факт, что почта сможет ее доставить.

"Прием и выдача посылок весом от 20 до 50 кг производятся в специально выделенных для этого отделениях почтовой связи, - рассказывает Станислав Александров. - Однако далеко не все колонии находятся рядом с такими специальными отделениями, что ставит осужденных в неравное положение. У отбывающих наказание в одних колониях есть возможность принимать тяжеловесные посылки, у осужденных в других колониях - нет. Поэтому предлагается конкретизировать нормы Уголовно-исполнительного кодекса, прямо предусмотрев максимальный вес для посылок и передач. Он не должен будет превышать 20 кг, вес бандероли - не более 5 кг.

Что можно, что нельзя делать и иметь осужденному, детально прописывают правила внутреннего распорядка колоний и тюрем, утвержденные минюстом.

При себе - в личных шкафчиках - заключенному разрешено иметь 5 книг (за исключением учебников, если человек где-то учится, газет и журналов), 2 пачки сигарет, 1 коробку спичек. Средства личной гигиены могут храниться в прикроватных тумбочках.

Личные продукты могут лежать в специальных ячейках на кухне в отряде, где живет осужденный. В помещениях каждого отряда, как правило, есть комнаты для приема пищи. Это не общие столовые, а места, где человек может в личное время выпить чаю с друзьями. Какие-то вещи должны лежать на складе.

Приказ не только более детально прописывает требования и к внешнему виду осужденных. Например, правила до миллиметра указывают длину бороды и волос на голове. Прическа должна быть не более 20 мм. Можно короче. Длина бороды также ограничена до 9 мм. Отрастить усы и бороду хотя бы на миллиметр больше будет уже нарушением. И это жесткое требование.

Администрация должна регулярно - не менее двух раз в месяц - проводить общие смотры всех осужденных, во время которых проверяется внешний вид, в том числе состояние одежды, обуви и стрижки.

Достаточно широк список запретов. Осужденным нельзя бастовать, нельзя заниматься членовредительством. И так далее. За нарушения могут отправить и в штрафной изолятор. Осужденному нельзя иметь при себе игральные карты, деньги и ценные вещи, ножи и многое другое. Так что если в посылке окажется колода или дорогое кольцо, это будет изъято.

Зато у заключенных есть возможность получать в колонии платные услуги. Наличных денег, конечно, нет, но есть лицевые счета. В колониях общего режима осужденный может ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости до девяти тысяч рублей.

При этом ограничения не распространяются на средства, заработанные человеком в колонии, а также пенсии и социальные пособия. Здесь, сколько есть, столько можно потратить.

При себе заключенный может иметь пять книг, две пачки сигарет, коробку спичек. Средства личной гигиены могут храниться в прикроватных тумбочках

Осужденный сможет заказать даже фотосессию в колонии - на память. Съемка пройдет под контролем администрации, и лишнего в кадр не попадет.

Но человек сможет снять видеоролик или нащелкать фотографий о том, как он живет за решеткой. Также в списке услуг - дополнительные консультации врачей из гражданских больниц, протезирование зубов и даже химчистка и многое другое.