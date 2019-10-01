Видео: Автомобильный мост рухнул на рыбацкие лодки на Тайване

В тайваньском уезде Илань обрушился мост. Это произошло после того, как по нему проехал мощный бензовоз, сообщает тайваньское информационное агентство CAN.

Мост в уезде Илань является одной из ключевых транспортных артерий в районе города порта Суао. Этот мост является единственным арочным мостом со стальной арматурой в Китае, а также первым в Азии мостом с двумя раздвоенными арками. Он имеет 140 метров в длину и 15 метров в ширину. 18,5 метра составляет высота от моста до поверхности моря, 25,2 метра от моста до арки.

В результате обрушения моста и последующего возгорания бензовоза были повреждены, как минимум, три рыболовных судна, которые проезжали под ним. Один танкер получил значительные повреждения и не подлежит восстановлению. Многие рыбаки получили ранения. Количество раненых и причину инцидента еще предстоит выяснить следователям.