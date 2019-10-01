Владимир Путин подписал закон о реформе службы судебных приставов

Федеральная служба судебных приставов теперь будет относиться не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе. Соответствующий закон подписан, президентом России Владимиром Путиным во вторник, 1 октября. Норма начнет действовать с 1 января 2020 года.

Законопроект разрабатывал Минюст. Документ регламентирует поступление граждан на службу и ее прохождение. В частности, судебным приставам нельзя иметь двойное гражданство.

Инициаторы законопроекта ранее поясняли, что он позволит повысить профессиональные требования к тем гражданам, которые поступили на службу в органы принудительного исполнения, а также обеспечить соблюдение их прав.