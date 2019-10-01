Владимир Зеленский встретился с Томом Крузом

Голливудская звезда Том Круз прилетел в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает украинский 24 канал со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Встреча прошла еще накануне вечером, но информация об этом на официальном портале появилась 1 октября. Как передают СМИ, Зеленский успел рассказать американскому актеру "о своем опыте в кино", а еще поведал Крузу, что на Украине много возможностей для киноиндустрии - от уютных хуторов и урбанистических пейзажей до "остатков советского прошлого". Как известно, ранее Рада приняла закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы на Украине.

Том Круз о своих впечатлениях от общения с Зеленским пока не сообщает. Информации о поездке в Киев нет и в инстаграме звезды.