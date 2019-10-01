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01.10.2019 10:26
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Влияние мяса на возникновение смертельных болезней опровергнуто

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа ученых из канадских университетов Дэлхаузи и Макмастера проанализировала имеющиеся исследования о потреблении красного мяса. Они пришли к выводу, что большинство взрослых могут по-прежнему есть привычное количество этого продукта без риска для своего здоровья.

За основу ученые взяли исследования, посвященные влиянию красного и переработанного мяса на нарушения кардиометаболизма и возникновение рака, и составили 5 систематических обзоров.

Фото: iStock
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В одной из работ, которая охватила 12 исследований и 54 тысячи участников, эксперты не выявили статистически значимой связи между красным мясом, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

В трех других обзорах когортных исследований, где было свыше миллиона участников, ученые проследили небольшое снижение риска указанных заболеваний у тех, кто сократил потребление этого продукта, однако "связь была неопределенной", - пишет MedicalXpress.

Все пять обзоров опубликованы в научном издании Annals of Internal Medicine. Авторы уточняют, что речь идет об умеренном потреблении красного мяса - порядка трех порций в неделю. "Во всем мире люди интересуются вопросами питания, в том числе - можно ли есть красное мясо. Они должны принимать решение о своем рационе, основываясь на наилучшей информации, доступной на сегодняшний день", - говорит профессор университета Макмастера Гордон Гайатт.

Ученые говорят, что понимают, насколько противоречит их работа тем сведениям о вреде красного мяса, которые публиковались ранее. Однако утверждают, что она является всеобъемлющей, и противникам будет сложно найти аргументы.

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