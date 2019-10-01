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01.10.2019 15:36
Рубрика: Власть

Володин назвал самый важный закон сентября

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный закон, принятый в сентябре. По его оценке, это закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В комментарии на сайте ГД он напомнил, что такие доходы должны быть освобождены от налогов независимо от их источников.

- Нововведения также помогут обеспечить съемным жильем пострадавших в результате терактов и стихийных бедствий, - отметил председатель Госдумы.

Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам

По словам Володина, закон будет иметь обратную силу и налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года.

В тексте документа уточняется, что от уплаты НДФЛ освобождаются доходы в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (например, при списании долга). Льготой смогут воспользоваться те, кто пострадал от терактов, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств.

Налогом не будут облагаться и доходы, полученные в качестве платы за наем пострадавшими жилых помещений. Но только в пределах сумм, полученных на эти цели из федерального или местного бюджета.

Между тем

Вячеслав Володин по традиции также назвал депутатов, которые в уходящем месяце были самыми активными в зале пленарных заседаний. Это Василий Пискарев ("Единая Россия"), Олег Смолин (КПРФ), Александр Шерин (ЛДПР) и Валерий Гартунг ("Справедливая Россия").

Спикер Госдумы также отметил работу в прошлом месяце думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей. По словам Володина, члены комитета "активно работали над подготовкой к рассмотрению и принятию Госдумой закона об усилении безопасности детского отдыха".

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