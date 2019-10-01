Володин рассказал о значении закона об ограничениях для хостелов

- Этого закона ждали жители крупных городов, в первую очередь, Москвы и Санкт-Петербурга, - сказал журналистам глава нижней палаты.

Он напомнил, что документ был принят после консультаций с представителями гостиничного бизнеса. Важно, что законодатели дали несколько дополнительных месяцев, чтобы владельцы хостелов, которые хотят продолжить работать в правовом поле, могли это сделать.

Со вступлением закона в силу нелегальные ночлежки, которые размещались в жилых домах и создавали проблемы их жителям, уйдут в прошлое, подчеркнул Володин.

Согласно документу, хостелы и небольшие гостиницы смогут размещаться в специально оборудованных помещениях, с отдельным входом, и должны будут быть оснащены всем необходимым оборудованием. А именно системой звукоизоляции, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.