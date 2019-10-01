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01.10.2019 20:19
Рубрика: Общество

ВОЗ: Россияне стали значительно меньше пить

Текст: Александр Проценко
Общее количество употребляемого алкоголя на душу населения в РФ непрерывно уменьшается с 2003 года. Такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По ее данным, к 2016 году этот показатель снизился на 43%, а на фоне сокращения потребления алкоголя ожидаемая продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума: почти 68 лет - у мужчин, 78 лет - у женщин.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

К этой оптимистичной информации российский Минздрав добавил свою: количество больных алкоголизмом снизилось в России почти в два раза.

Фото: pixabay.com
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"Заболеваемость алкогольными психозами снизилась с 2010 по 2018 годы с 70,4 до 32 на 100 тысяч населения. По данным Росстата, общее количество больных с диагнозом зависимость от алкоголя (алкоголизм), включая алкогольные психозы, с 2008 по 2017 годы за этот период сократилось с 2,08 миллиона человек до 1,3 миллиона человек (с 1,46% до 0,88% населения)", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

ВОЗ перечислил положительные решения российских властей, которые привели к нынешнему результату: постепенное повышение акцизов на алкоголь, введение минимальной розничной цены на водку, внедрение системы мониторинга производства и продажи алкоголя, а также запрет торговли алкогольной продукцией по ночам.

Общество Здоровье Экономика Товары и цены Международные организации ВОЗ Проблема алкоголизма Алкоголь и табак
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