Выставка промышленных товаров в Пхеньяне удивила своим изобилием

Несмотря на будний день на подходе к зданию, где проходила 15-я Осенняя пхеньянская международная торговая ярмарка, было довольно многолюдно. Сбоку от главного входа была очередь, где люди выстроились за билетами. Нас же пропустили сразу - мои сопровождающие заранее позаботились о билетах, а потому мы проскочили без задержек.

Красивый интерьер всем нужен

В самом выставочном комплексе стенды различных фирм начались буквально от входа, но одна экспозиция вызвала столпотворение. Кореянки различных возрастов очень внимательно и по-деловому рассматривали интерьер кухни. Пришлось даже здесь создать очередь, запуская людей по отдельности, чтобы в эту кухню не набилось слишком много людей и они не мешали друг другу. Рекламная надпись гласила: "На время выставки - скидки на нашу продукцию! За три дня подготовим все согласно вашим пожеланиям!". Стоит признать, что интерьер кухни выглядел очень достойно, что, вероятно, и спровоцировало ажиотаж. Правда стиль отделки невольно навевал на мысль о влиянии китайцев - богато и немного ярковато… "У нас делать ремонт в квартирах, что-то улучшать - одно из самых популярных сейчас вложений денег. Спрос на отделочные материалы очень активный", - пояснил один из моих сопровождающих.

- Это корейская продукция? - поинтересовался я у сотрудницы, которая контролировала проход посетителей на экспозицию.

- О, вы говорите по-корейски? Заходите, - сказала она, пропуская меня без очереди. - Это вам за знание корейского, - пошутила она, объясняя привилегию. - Да, производство в Корее, но сама фирма совместная с китайцами.

- И как, спрос есть?

- Ну про интерес к продукции можете судить сами, в выходные вообще многие выстаивали долгую очередь, чтобы лично к нам попасть. А так - да, потребность и спрос есть. Понятно, что многих интересует "премиум"-сегмент отделки, который вы здесь и видите, но любой ремонт такой влетает "в копеечку", потому часто покупают поскромнее материалы. Правда в последние годы и покупатели стали гораздо более разборчивые…

Перекинувшись еще парой фраз, я прошелся по павильону и оставил "премиум-кухню" на растерзание корейских тетушек и солидных мужчин, которые активно исследовали каждый ящик, изучали отделку и с энтузиазмом открывали и закрывали дверки шкафов.

"Сонаму", "Сонаксан", "Пхурын Ханыль" и прочие бренды электроники КНДР

Мы прошли в основное пространство ярмарки, где теснились рядом друг с другом десятки стендов и павильонов. Согласно словам организаторов, на нынешнюю ярмарку приехали более 350 компаний. В первую очередь, конечно же, северокорейские, но также из Китая, Вьетнама, Индонезии, Монголии и России. Один из моих корейских друзей "забрался" через свой мобильный телефон в недра местного интранета, откуда со ссылкой на публикацию в корейских СМИ "выудил" информацию о мероприятии. Как было заявлено, на ярмарке представлены электронные изделия, автомобили, трактора, яхты, одежда, электрическое и прочее оборудование, лекарственные препараты, продукты питания, "различные передовые разработки" и многое другое. Забегая вперед скажу, что СМИ не обманули. Все это действительно было, причем кое-какие экспозиции удивили своим изобилием и разнообразием.

Меня же больше всего заинтересовало, что Страна чучхе готова предложить своим жителям по части бытовой электроники, а потому я нацелился искать соответствующие стенды. Впрочем, это не потребовало много времени. Первый ряд, который был в основном помещении, было полностью посвящен электронике и был виден издалека благодаря обилию вывешенных крупных плоских экранов телевизоров, у которых опять же толпился народ.

"Сонаму", "Сонаксан", "Потхонган", "Пхурын Ханыль" и другие - вот эти северокорейские производители предлагали посмотреть и при желании тут же купить понравившийся телевизор или другое устройство. Причем на любой вкус и кошелек. Размеры LED-телевизоров варьировались от 15 до 65 дюймов. А цены от 140 до 2300 долларов. По крайней мере это те "крайние диапазоны", которые мне удалось заметить. Были также представлены и модные "изогнутые" и "умные" телевизоры.

Как и в случае с компанией, которая показывала дизайн кухни, здесь народу тоже было очень много, и вели себя люди очень активно: постоянно что-то спрашивали у сотрудников, разглядывали, лично разбирались с меню управления…

Возле стенда одной из компаний вообще собралось совсем много людей, где, судя по звукам, было очень весело - играла музыка и что-то громко говорили. Оказалось, что сотрудница таким образом рекламировала ударостойкие экраны. Они были размещены на стенах и на полу, а она прыгала, а порой и отплясывала на них. Правда, увидев "иностранного гостя", девушка, к моему сожалению, явно смутилась и перестала "отжигать", продолжив лишь рассказывать о том, что "экраны могут выдержать любой "натиск" и любой энтузиазм гостя". На мою просьбу продолжить "танцы" девушка лишь топнула несколько раз по экрану ногой и окончательно смутилась.

Чтобы не срывать презентацию продукции, я прошел к стенду другой компании, которая активно предлагала электронную продукцию. Фирма "Пхурын Ханыль" активно рекламировала сразу несколько моделей смартфонов, некоторые из которых были выпущены буквально неделю назад - как раз к выставке.

- Корейские смартфоны, в КНДР произведены? - спросил я у представителя компании.

- Да, наши, - ответил он.

- А сколько стоят?

- Разные есть, вот новую модель продаем за 290 долларов. А так вот все характеристики, читайте, пожалуйста, - сказал он, пододвинув мне лист с описаниями имеющихся моделей и их особенностей.

Судя по прайс-листу, были пять моделей линейки "Пхеньян", "Ариран" и "Пхурын Ханыль". Модель S1 "Пхурын Ханыль" (в переводе - "Голубое небо"), как сообщалось, "превосходит отечественные аналоги по скорости обработки данных". Ну и оснащен этот аппарат был всем, чем надо - две камеры, сканер отпечатков пальцев, встроенные различные программы и прочее. Эта новинка явно интересовала посетителей, которые активно пытались разобраться в нем и попробовать в действии. Я тоже повертел гаджет, сделал пару снимков, но не стал задерживаться, уступив стоявшему за спиной молодому корейцу, который тоже заинтересовался устройством.

Детские игрушки из России

Среди иностранных компаний, которые были на этой ярмарке, ожидаемо доминировали китайцы. Они привезли самую разную продукцию - от меховых зайцев и шарфов подчас самых неожиданных и смелых расцветок до генераторов электричества и пищевых продуктов. Подготовились тоже по-разному: одни явно хотели привлечь побольше покупателей, привезли много товаров и наняли несколько сотрудников, которые активно общались с гостями, тогда как другие представители Поднебесной ограничились лишь парой плакатов в стиле "наша продукция" и сидели, уткнувшись в свои смартфоны, не обращая ни на кого внимания.

Я же стал искать "обещанную" СМИ российскую компанию и в итоге решил, что наибольший шанс на звание соотечественника имеет стенд, за которым стоял молодой человек с рыжеватой бородой и широкой улыбкой. Так и оказалось. Компания Korean Care "Кореан Кэр" оказалась из России и привезла в Пхеньян детские развивающие игрушки-конструкторы.

Ее представитель Максим Чинарёв охотно рассказал, что они впервые приехали на эту выставку и весьма рады, что приняли решение принять в ней участие. "Однозначно спрос есть. Мы даже не ожидали такого внимания. Корейцы постоянно подходят, хотят купить. В следующий раз надо побольше продукции привезти", - сказал он.

С Максимом затем довелось вместе лететь обратно в Россию, и он рассказал, что в последний день выставки, когда они решили продать все, у них смели всю продукцию буквально за полчаса, при этом некоторые долгое время выжидали начала продажи, стоя у стенда. "Мы поняли, каковы запросы у местной публики. Скорректируем под них наши предложения. А так рынок выглядит многообещающим", - пояснил он, добавив, что есть и встречное направление сотрудничества: их компания в КНДР закупает местную косметику "Ынхасу", которую производит Пхеньянский завод косметической продукции.

Новое корейское чудо?

Мы с сопровождающими еще побродили по выставке, вернулись опять к стендам электронных компаний, где народу не убавилось, и по-прежнему был аншлаг. Глядя на изобилие представленных товаров, которые как минимум внешне выглядели очень современно, подумалось, как мало известно о Северной Корее. Понятно, что сейчас над страной "висят" международные санкции, которые ограничивают и международное сотрудничество, и обмен технологиями, и выход на внешние рынки, но, возможно, что если эта проблема будет решена, то все эти "Сонаму", "Сонаксан", "Потхонган", "Пхурын Ханыль" со своими линейками продукции "Ариран", "Пхеньян", "Самтхэсон" и прочими в итоге будут не менее известны, чем сейчас их южнокорейские соотечественники типа Samsung, LG и других. Лет 30 назад над машинами Hyundai в США любили подшучивать, как иногда сейчас высмеивают некоторые модели российского автопрома, а в настоящее время авто от Hyundai Motor берут призы на международных конкурсах, а сам концерн - один из главных лидеров этой отрасли. Понятно, что для такого успеха надо много условий, да и все еще туманно, но Страна чучхе, ее производители удивили изобилием и разнообразием представленной собственной продукции.

Мои философские размышления на тему: "когда хай-тек КНДР покорит мир…" - были прерваны, когда мне на одном из стендов корейский паренек буквально втиснул в руку какую-то небольшую пластиковую коробку с кучей проводов, завалив меня кучей технических подробностей какого-то супернового стабилизатора напряжения.

Как выяснилось, компания "Пхеньян Квахак" привезла и показывала на выставке несколько "передовых разработок". Мне трудно было судить про технику, о чем я сразу сообщил Ким Чо Гёну (так звали этого парня), но сам их подход и поведение мне понравились. По его словам, в компании работают большое количество "технарей", которые делают в том числе и устройства, необходимые в быту. Может быть дизайн у продукции был и не самым передовым, но обещанные характеристики (где я мог понять и оценить) впечатляли. Как знать - опять сорвался я в "философию" - вполне может быть, что так вот и начинается жизненная карьера тех, кого потом мировые СМИ назовут "Биллами Гейтсами Страны чучхе". По крайней мере у молодых ребят этой компании действительно горели глаза, чувствовалась деловая хватка и было желание работать с потенциальными покупателями. Я искренне пообещал Киму, что постараюсь приехать на следующую выставку в Пхеньяне и обязательно подойду к их стенду.

Запланировав "забежать на ярмарку просто на 15 минут, чтобы сделать пару фото", я в итоге пробыл в здании около полутора часов, но действительно было интересно. И интересно с самых разных сторон - оценивать то, что производят северокорейцы, что привезли иностранцы, как ведут себя гости, что их интересует и еще самое разное. В любом случае, атмосфера на ярмарке была такой, когда говорят "жизнь бурлила"…

Яхту не желаете?

Немного измотанные от шума и впечатлений мы с моими сопровождающими вышли из здания ярмарки, но на внешней площадке я увидел то, мимо чего нельзя было пройти просто так - автомобили северокорейской компании "Пхёнхва Моторс", недалеко от которых расположилась пара яхт.

Сотрудники "Пхёнхва Моторс", судя по всему, чувствовали себя "королями бала" - они почти все были в солнцезащитных очках, вели себя вальяжно и неспешно прохаживались под большим навесом своей фирмы, не торопясь кидаться к каждому посетителю. Видно было, что это крупная и главная автомобильная компания КНДР. В любом случае на выставку они привезли большое количество моделей автомобилей. Самый шикарный (с моей субъективной точки зрения) внедорожник они были готовы уступить "прямо здесь" за 23 500 долларов, тогда как "обычного вида" седан стоил шесть тысяч "американских рублей".

Напоследок я подошел к "морским волкам" - совместная корейско-китайская компания "Мёхян Хвепхун" предлагала на выбор несколько яхт (хотя весьма скромных) и своего рода "морскую беседку" - плавучую круглую посудину, в центре которой был стол в окружении мягких розовых диванов.

- Что, берут такие предмеры роскоши? - спросил я у представителя, который сразу же с готовностью вызвался быть моим гидом на их стенде.

- Ну, если парочку возьмут за выставку, то буду считать успехом, - сказал он весело.

- А иностранцам продаете? - поинтересовался я, памятуя, что в КНДР бывает такое, что купить могут "только свои".

- Выкладывайте деньги, цепляйте к своей машине и везите на море прямо сейчас, - со смехом ответил бизнесмен. Далее он озвучил "прайс-лист" - "посудина для банкетов на море" - шесть тысяч долларов, небольшая яхта - две с половиной тысячи. Также собеседник пообещал в будущем расширить ассортимент продукции.

Когда я уже собирался уходить, то он, посовещавшись с сотрудницей, попросил сделать совместное фото на память на фоне их яхты.

- Не возражаете, если на рекламный буклет поставим? - спросил он, пожимая руку.

- Только если пригласите на совместную прогулку на яхте, - поставил я условие, вызвав общий смех…

О корейской экономике

Буквально уже через полчаса после этой выставки посол Российской Федерации в КНДР Александр Иванович Мацегора поделился своим мнением по поводу экономической ситуации в стране. "В сфере экономики здесь все сейчас во многом гораздо либеральнее, чем было раньше, - сказал высокопоставленный дипломат. - Люди, у которых есть инициатива и предприимчивость, чувствуют себя очень неплохо, они успешно используют появившиеся относительно недавно новые возможности. Свободы в хозяйственных делах сейчас здесь гораздо больше, чем было раньше, и это дает свои очевидные положительные результаты. Северокорейская система в целом и большинство северокорейцев в отдельности демонстрируют в этом плане феноменальную живучесть. Они умеют подстраиваться под новые условия, приспосабливаться к новым требованиям, адаптироваться к новым запретам и санкциям", - отметил посол РФ.

Эксперт назвал и главные проблемы, которые пока и приводят к тому, что многие из увиденных на выставке товаров остаются в разряде "мечты". "Главная проблема у корейцев чисто экономическая или, скорее, финансовая. Это - низкая платежеспособность населения, нехватка у подавляющей части населения средств на более активную покупку товаров и услуг. Отсюда - низкие доходы для бизнеса, низкая рентабельность производства и, следовательно, недостаток средств для его расширения", - отметил Александр Иванович.

Дипломат подтвердил впечатление, которое у меня сложилось на выставке, согласившись, что трудолюбие корейцев, их врожденная предприимчивость и послабления для предпринимателей вполне могут привести к экономическому рывку, если с КНДР снимут санкции и позволят зарубежные инвестиции.

Понятно, что все эти рассуждения пока лишь из раздела общих спекуляций и размышлений на тему "что может быть, если...", но в свое время весь мир удивили и продолжают удивлять другие корейцы - южные, а потому вполне может быть, что это же получится у их северных братьев по крови, а увиденные на выставке в Пхеньяне компании лет через десять-двадцать или пусть больше, но тоже будут греметь на весь мир как гиганты Южной Кореи Samsung, Hyundai, LG, Lotte и многие другие.