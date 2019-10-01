За рубежом уверенно растет спрос на российский природный газ

Согласно экспертным оценкам, к 2035 году потребность Европы в дополнительном импорте газа может составить 150 миллиардов кубометров.

Только за прошедшие три года импорт в Европу увеличился на 67 миллиардов кубов. Ожидается, что эта тенденция сохранится в ближайшие годы. Собственная добыча газа там обеспечивает менее половины внутреннего потребления, поэтому спрос на импортный газ растет примерно на 4 процента ежегодно.

В минувшем году доля нашего газа на европейском рынке выросла до рекордного показателя в 36,8 процента, а "Газпром" установил рекорд поставки газа в страны Европы и в Турцию - без малого 202 миллиарда кубов. Только в Германию мы поставили 58,5 опять-таки рекордных миллиарда кубометров, которые по итогам года превысили номинальную мощность трубопровода "Северный поток".

Дальнейшие перспективы наращивания экспорта в европейском направлении связаны с новым проектом нового газопровода "Северный поток-2". Как заверил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, "большая часть работ по реализации проекта уже выполнена. И вместе с нашими европейскими партнерами мы уверены, что проект будет доведен до успешного завершения". Однако на пути "Северного потока-2" сложился ряд рисков, связанных с недавней отменой решения Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" доступа к мощности газопровода Opal.

Последний является продолжением проходящего через территорию Германии газопровода "Северный поток-1". Ранее Еврокомиссия разрешила российской компании до 2033 года загружать газопровод на 90 процентов, однако это решение было пересмотрено. Как отмечают аналитики ВТБ Капитал, это решение вынуждает "Газпром" сократить экспорт по существующей нитке "Северного потока" приблизительно на 14,4 миллиарда кубов в год и перенаправить эти объемы в Европу через территорию Украины.

В 2018 году доля нашего газа на рынке Евросоюза выросла до рекордного показателя в 36,8 процента

После вступления решения в силу стоимость транспортировки для "Газпрома" возрастет на 112 миллионов долларов за один квартал. Еще важнее то, что решение существенно ухудшает позиции компании на предстоящих переговорах о продлении контракта на транзит газа с Украиной. Помимо этого, повышаются аналогичные риски и для "Северного потока-2". И хотя "Газпром" заявил, что обжалует решение Европейского суда, новость является негативной для восприятия компании, отмечают эксперты.

Большая определенность складывается в южном направлении транспортировки. В 2018 году была полностью завершена подводная часть другого морского экспортного газопровода - "Турецкий поток".

Всего за полтора года был выполнен весь комплекс работ по созданию газопроводной системы, соединившей два берега Черного моря. Ускоренными темпами идет строительство трубопроводов, предназначенных для поставок газа из "Турецкого потока" за пределами Турции, что позволит значительно повысить надежность газоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы.

Экспортные проекты в области ТЭК требуют более активных темпов модернизации отрасли

Но самым динамичным и быстрорастущим в мире является газовый рынок Китая. По оценке компании КННК, к 2035 году более половины потребления газа в Поднебесной будет обеспечиваться за счет импорта. И российский газ займет в нем существенную долю. Так, в этом году самым крупным проектом на газовом рынке обещает стать запуск газопровода "Сила Сибири". Уже с 1 декабря планируется начать подачу газа со стороны России в КНР. "Это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортера газа в мире самому крупному импортеру. Мы делаем важный шаг к формированию единого евразийского газового пространства и новой конфигурации мирового газового рынка", - отмечает Алексей Миллер. За 30 лет будет поставлен триллион кубов газа на китайский рынок.

Магистральные трубопроводы по доставке нефти и газа, а также продуктов их переработки составляют в России, дальнем и ближнем зарубежье сеть в сотни тысяч километров. К примеру, полуостров Ямал, где сейчас активно формируется новый центр газодобычи, в перспективе станет одним из основных для развития газовой отрасли РФ. Здесь ежегодно планируется производить до 360 миллиардов кубов "голубого топлива". Для вывода его в Единую систему газоснабжения России создан газотранспортный коридор нового поколения от Бованенковского месторождения до Ухты.

"На очереди сегодня новые грандиозные проекты, прежде всего арктический шельф, разработка предполагаемых месторождений нефти и газа на треугольнике Мурманск - Чукотка - Северный полюс", - рассказал заместитель председателя Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

3,5 триллиона кубометров газа минимум залегает в Штокмановском месторождении

Наращивание отечественными компаниями деятельности на рынке СПГ поможет в перспективе не только расширить географию поставок российского газа, но и диверсифицировать его маршруты. За последний год реализация крупнотоннажного СПГ из торгового портфеля Группы "Газпром" увеличилась на 16 процентов. Основной объем поставок пришелся на компании стран АТР, среди которых первое место заняла Индия. Поставки СПГ также осуществляются в Испанию, Китай, Кувейт, Республику Корея, Японию. В этом году началась реализация масштабного проекта - интегрированного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-Луги. Проекту нет равных в России, а его мощность составит 45 миллиардов кубов природного газа в год. Ежегодно он будет производить 13 миллионов тонн СПГ, около 4 миллионов тонн этана, более 2 миллионов тонн сжиженных углеводородных газов. Около 20 миллиардов кубов газа после переработки будут направляться в газотранспортную систему "Газпрома".

В то же время экспортные проекты в области ТЭК требуют еще большей динамики модернизации отрасли. Как отмечает председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, отрасль сталкивается с целым рядом вызовов. "Это ухудшающаяся структура запасов, низкая производительность труда, технологическая отсталость, порождающая импортозависимость, и вынужденное несоответствие экономической и регуляторной модели требованиям рынка. Эти факторы мешают отрасли повышать эффективность, производить больше продукции с высокой добавленной стоимостью, завоевывать новые ниши в условиях нарастания конкуренции, слабого роста спроса и цен на сырье", - заявил парламентарий.

Для преодоления этих вызовов нужны предсказуемость экономических и налоговых режимов, льготное кредитование производства отечественного оборудования, поддержка локализации зарубежных технологий, принятие решений по ускорению развития глубокой нефтегазопереработки и нефтегазохимии.