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Рубрика: Общество

Требуются рабочие

В России вводят новые условия для мигрантов
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(7978)
Минимальная зарплата для высококвалифицированных иностранных специалистов в России может снизиться почти вдвое. А возможностей получить гражданство нашей страны станет больше.

О зарплатах говорится в законопроекте минэкономразвития России. О гражданстве - в законе, который 2 октября вступает в силу.

Фото: Константин Завражин
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Высококвалифицированные иностранные специалисты - особый вид мигрантов, которые трудятся в России без квот и патентов и получают зарплату от двух миллионов рублей в год (почти 170 тысяч в месяц). Их чаще всего приглашают на должности топ-менеджеров. А зарплатный критерий отличает высококвалифицированных иностранных специалистов от других категорий трудовых мигрантов.

В среднесрочной перспективе российская экономика будет работать в условиях сокращения трудоспособного населения, говорится в пояснительной записке. И миграция остается одним из важных факторов стабилизации. Но те, кто в большинстве своем едет к нам, не в полной мере могут восполнить потребности экономики. Потребовалась корректировка законодательства, чтобы привлечь в страну специалистов высокого класса. Предложено несколько мер.

Во-первых, снизить минимальный зарплатный порог для высококвалифицированных специалистов со 167 тысяч рублей в месяц до 100 тысяч. Во-вторых, повысить контроль за выплатой высококвалифицированным мигрантам оговоренной зарплаты. В-третьих, установить выплату пропорционально отработанному времени. И в-четвертых (это уже по вступающему 2 октября в силу закону), с трех лет до года сокращается срок, который должны отработать иностранные квалифицированные специалисты для получения российского гражданства в упрощенном порядке.

Всего год должен отработать топмигрант, чтобы получить гражданство РФ в упрощенном порядке

Раньше система приглашения высококвалифицированных специалистов была рассчитана на топ-позиции, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов: "Сейчас для компаний стали важны и обычные инженеры, и даже рабочие, способные налаживать современнейшее оборудование и трудиться на нем. При этом они есть и в странах, где доходы ниже, чем в среднем по миру. Для них зарплата в 100 тысяч рублей может выглядеть вполне привлекательно. Речь идет о Чехии, Словакии, Венгрии, Китае".

Общество Соцсфера Миграция Экономика Работа Зарплата Миграционный учет в России Вступают в силу в октябре 2019 года
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