В среду питерский "Зенит" проведет второй матч на групповом этапе Лиги чемпионов. В соперниках у "сине-бело-голубых" будет "Бенфика".

В матче с "Бенфикой" зенитовцам предстоит реабилитироваться за поражение от "Локомотива" на минувших выходных. Фото: Михаил Синицын

У этих команд богатая история противостояний. Ранее их пути в главном еврокубке пересекались аж шесть раз. Трижды в этих встречах побеждал "Зенит", еще трижды - их оппонент.

Что будет на этот раз, предугадать сложно. В первом туре питерцы хоть и сыграли вничью на выезде с "Лионом", но игра команды Сергея Семака не впечатлила. Как она не радует болельщиков клуба в последнее время. Чего стоит только матч с "Локомотивом" (0:1) на минувших выходных, после которого Артем Дзюба назвал игру "сине-бело-голубых" безобразной.

- Можем ли мы занять первое место в своей группе? Иллюзий мы не питаем, - подчеркнул Семак. - Будем идти от игры к игре. Все матчи очень сложные, потому что уровень всех четырех команд сопоставим. Нам остается выкладываться на сто процентов. Посмотрим, какой будет результат.

Впрочем, у "орлов", как еще называют "Бенфику", проблем тоже хватает. Зенитовцы хотя бы набрали одно очко в первом туре, а португальцы уступили на своем поле немецкому "РБ Лейпциг" (1:2). Да и в национальном первенстве команда Бруну Лаже хоть и идет на втором месте, но футбол показывает достаточно посредственный.

Что касается букмекеров, то они небольшое предпочтение отдают "Зениту". Ставки на победу питерского клуба принимаются с расчетом 1 к 2,3, португальцев - 1 к 3,15. Ничья оценивается в 3,4.

Из остальных встреч дня выделяется противостояние "Барселоны" и "Интера". Не исключено, что к этому матчу восстановится лидер каталонцев Лионель Месси. Накануне он провел часть занятия в общей группе. Выйдет ли он с первых минут, сказать сложно. Не смог ответить на этот вопрос и главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

В остальных матчах среды встретятся: "Славия" - "Боруссия" Д, "Генк" - "Наполи", "Валенсия" - "Аякс", "РБ Лейпциг" - "Лион", "Ливерпуль" - "Ред Булл", "Лилль" - "Челси".

Добавим, что накануне второй матч в Лиге чемпионов провел "Локомотив". Результат встречи московского клуба с "Атлетико" стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Где будем смотреть

2 октября, среда, Матч ТВ

21.15 "Зенит" - "Бенфика". Прямая трансляция.