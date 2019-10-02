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Рубрика: Культура

5 фильмов, в которых звучит музыка Гии Канчели

Текст: Мария Воронова
Всемирно известный композитор Гия Канчели был одним из столпов, на которые опиралось советское кино. Без его музыки невозможно представить ни фильмы Георгия Данелии, ни множество полюбившихся картин других режиссеров. Диапазон его таланта позволял ему работать в различных жанрах - от национальных комедий до фильмов ужасов. Сегодня талантливого мастера не стало.

"РГ" вспоминает его работы в самых известных советских картинах.

Не горюй! (1969)

Одной из первых работ в кино для Гии Канчели стала картина Георгия Данелии "Не горюй!" по роману французского писателя Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен". Действие фильма удачно перенесли Грузию конца XIX - начала XX века, и национальные грузинские песни и композиции Гии Канчели стали визитной карточкой фильма. А зрителям особенно запомнилась композиция "Тая тая" с перечислением гастрономических изысков грузинской кухни - "пури, хачапури, цицила"…

Мимино (1977)

Солнечная комедия Георгия Данелии, действие которой разворачивается в том числе в Грузии, не могла обойтись без композиций, написанных человеком, неразрывно связанным с этой страной. Две песни в исполнении Вахтанга Кикабидзе (Валико) стали визитной карточкой этого фильма. "Приходит день, уходит день…" на слова Евгения Евтушенко и Роберта Рождественского звучит не только в начале фильма на титрах, но и появляется на протяжении всего фильма, а композиция "Чито-гврито" стала заглавной темой картины. Несмотря на сумасшедшую популярность последней песни, Гия Канчели не считал ее чем-то выдающимся и говорил, что вообще не взялся бы за эту композицию, если бы знал, что она будет так прочно с ним ассоциироваться.

Фото: Анна Лупырь/ТАСС
Умер композитор "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели

День гнева (1985)

Это была одна из первых советских картин, в которой переплелись жанры фантастики и фильма ужасов. Режиссер Суламбек Мамилов снял "День гнева" по одноименному рассказу Севера Гансовского. Сегодня избирательного зрителя подобным сюжетом уже не удивишь: человек попадает в таинственную зону, где с ним происходят события странные и даже сверхъестественные, - однако в 1980-х годах подобная история интриговала советских зрителей. А музыка Гии Канчели - то в высшей степени лирическая, то тревожная - задала фильму нужное настроение.

Гия Канчели рассказал "РГ", как писал музыку к мультфильму "Кин-дза-дза"

Кин-дза-дза! (1986)

Гия Канчели стал автором основной темы к еще одному фильму Георгия Данелии. Его особыми изобретениями для антиутопии "Кин-дза-дза!" стала песня "Ку. Ку. Ку. Ку. Ыыыыыы", которую горланят чатланин Уэф (Евгений Леонов) и пацак Би (Юрий Яковлев). В этой мелодии использовались всего две ноты. А через несколько лет после выхода фильма скрипач Гидон Кремер попросил Канчели написать шутливую пьесу для симфонического оркестра по мотивам музыки "Кин-дза-дза" и "Слезы капали". Эту "Маленькую Данелиаду" (такое название получила пьеса) впервые исполнили в Германии.

Слезы капали (1982)

Особенность музыки Гии Канчели в том, что она проста и гениальна. И картина "Слезы капали", вдохновленная сказкой Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева", - не исключение. Чего только стоит искренняя композиция "Друзей теряют только раз" на стихи Геннадия Шпаликова, трагически ушедшего из жизни за несколько лет до съемок картины. Песню исполнил сам Георгий Данелия, который хотел почтить память друга.

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Умер композитор "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели