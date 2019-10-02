Делать любые прогнозы по будущему мирового нефтяного рынка стало очень сложно, констатировал министр энергетики России Александр Новак на форуме "Российская энергетическая неделя". Экономические факторы перестали быть главными, и на их место прочно встала геополитика. В сторону альтернативных источников мигрирует и структура потребления энергоносителей, однако провожать эпоху углеводородов, очевидно, еще рано.

Несмотря на то что цены на нефть в последнее время стабильно колеблются возле 60 долларов за баррель, стабильности на самом нефтяном рынке нет, подчеркнул Новак. По его словам, есть ощущение, что вокруг рынка реют "черные лебеди" (по теории экономиста и математика Нассима Талеба, это труднопрогнозируемые и редкие события со значительными последствиями. - Прим. "РГ"). Теперь роль "черных лебедей" стала фундаментальной, сказал Новак, и сейчас участники рынка пытаются снизить влияние таких факторов.

По словам Новака, в последние два года на потребление нефти в мире заметно повлияли в том числе торговые войны. Этот фактор не добавляет оптимизма ни по текущему состоянию рынка, ни по прогнозам относительно его будущего, сказал он. Влияние на нефтяной рынок, по словам Новака, оказывают и санкции, которые еженедельно объявляет "одна большая страна" в отношении других государств.

Глобальной энергетике нужны новые альянсы, такие как ОПЕК+, но не только в нефти, но и газе, электроэнергетике и нефтегазопереработке

Баланс спроса и предложения на рынке нефти понятен, впрочем, как и факторы, влияющие на него, а для того чтобы держать баланс в русле, страны - участницы ОПЕК+ проводят координирующую работу, добавил Новак. Более того, в глобальной энергетике нужны новые альянсы, считает министр. Координироваться нужно не только в нефти, но и газе, электроэнергетике и нефтегазопереработке, перечислил Новак.

"Черные лебеди" в последнее время действительно сильнейшим образом влияют на нефтяной рынок, создавая предпосылки для мощных колебаний, соглашается старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. Так, в середине сентября рынок содрогнулся от атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии - в результате добыча углеводородов в королевстве сразу же упала вдвое (а мировая суточная добыча - на шесть процентов). Санкции - тоже "черные лебеди": президент США Дональд Трамп неожиданно разорвал ядерную сделку с Ираном, результатом стал дисбаланс на нефтяном рынке, отмечает Суверов.

Невозможно прогнозировать и погодные факторы, аварии, взрывы и загрязнения нефтепроводов (вроде того, что недавно произошло в экспортной трубе "Дружба"), перечисляет аналитик. Такие события мешают и инвестиционным проектам в отрасли, особенно - долгосрочным, говорит Суверов.

Одновременно в странах "золотого миллиарда" ужесточаются экологические требования и растет производство электромобилей (последнее, правда, нередко субсидируется местными правительствами). Европейские страны отказываются от угля и атомной энергетики, это увеличивает спрос на газ (в том числе на сжиженный - СПГ). По словам Новака, российская сторона видит сопротивление и сильнейшую конкуренцию со стороны США на европейском рынке. Она связана и с геополитикой, что не добавляет процессу рыночности. Но Россия готова конкурировать с другими поставщиками на европейском рынке, если говорить именно о свободной конкуренции, сказал Новак.

В то же время спрос на нефть в мире в последние десять лет стремительно растет, особенно по сравнению с началом 2000-х годов, указывает Суверов. По его мнению, этот процесс, скорее всего, продолжится в связи с автомобилизацией богатеющих Китая, Вьетнама, Индонезии, Таиланда и с переключением потребителей по мере роста благосостояния от малолитражек к более энергоемким автомобилям. Поэтому мировая энергетика станет более диверсифицированной по своему характеру, но ведущие позиции углеводородного топлива в отрасли сохранятся, полагает аналитик.