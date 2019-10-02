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02.10.2019 20:18
Рубрика: В мире

Токсичный союзник

Армия США "заразила" территории в Баварии
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(7980)
Расквартированные в Германии подразделения армии США стали виновниками химического заражения территории в районе немецкого города Ансбах. Недовольство местных жителей и городских властей вызвали результаты проведенного исследования, выявившего существенное превышение допустимого уровня токсичных веществ в почве и грунтовых водах вокруг американской военной базы в этом уголке Баварии.

Как сообщил рупор армии США - газета "Звезды и полосы", в районе военного объекта американцев у Ансбаха немецкие власти в очередной раз зафиксировали наличие ядовитых полифторалкильных веществ, способных нанести непоправимый вред здоровью человека.

Впервые последствия пребывания "токсичных союзников" в этом регионе ФРГ баварцы почувствовали ещё в 2016 году, когда были выявлены следы данной ядовитой субстанции. Несмотря на поднятую бюргерами ещё три года назад тревогу и обещанные американскими военными меры по решению данной проблемы, проведенные уже в 2019 году заборы воды в городском водопроводе выявили лишь увеличение содержания токсинов с 2,24 до 3,27 микрограмм на литр.

Фото: kinopoisk.ru
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Специалисты отмечают, что данные химикаты не разлагаются в природе и накапливаются в организмах людей, провоцируя массу тяжелых заболеваний - от рака и поражения печени до изменений в костных структурах новорожденных и грудных детей.

В штабе американской военной базы упорно утверждают, что причин для беспокойства жителей Ансбаха нет. Однако, к возмущению местных жителей, звездно-полосатые военные до сих пор отказываются обнародовать результаты собственных тестов на наличие и уровень заражения.

"Семьи в Ансбахе пили загрязненную воду на протяжении длительного времени. А американская армия ведет себя безответственно и неприемлемо", заявил местный немецкий политик Борис-Андре Мейер, потребовав срочно исправить ситуацию.

Напомним, в настоящее время на территории Германии остаются почти 40 тысяч военнослужащих США, рассредоточенных по пяти крупным гарнизонам, включая Ансбах. Несмотря на окончание холодной войны почти 30 лет назад и вопреки всякому здравому смыслу, на одной из американских баз в ФРГ до сих пор складировано ядерное оружие "дяди Сэма", что автоматически превращает Германию в мишень в случае конфликта ядерных держав. Несмотря на регулярно звучащую в Германии критику "узаконенной оккупации" и требования вывести опасное атомное оружие из страны, покидать стратегически важную Вашингтону локацию в Европе американцы явно не собираются.

Что же до последнего инцидента в Ансбахе, то он лишь подтверждает - за "гостеприимный прием" союзников из-за океана немцам приходится платить не только своей безопасностью, но и собственным здоровьем.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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