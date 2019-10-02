Овен

Стоит браться только за дела, которые приносят удовольствие, иначе у вас будет ощущение, что ваши действия не имеют смысла.

Телец

Стоит наладить новые связи, которые принесут перспективных партнеров, и выгодные сделки.

Близнецы

Любые ваши действия будут наталкиваться на препятствия, которые вам покажутся непреодолимыми.

Рак

Сотрудничество с близкими не принесет пользы, если вы не договоритесь о том, за что отвечаете.

Лев

Вы способны упрямо идти к намеченной цели, поскольку уверены в собственной правоте.

Дева

Неплохой момент для начала дел, связанных с продажей недвижимости. Постарайтесь не стать жертвой мошенников.

Весы

Вам стоит посмотреть на происходящее глазами наблюдателя и увидеть общую расстановку сил.

Скорпион

Стоит соблюдать осторожность в делах, даже если вы будете уверены в своей непогрешимости.

Стрелец

Вам станет сложно доводить начатое до конца, зато вы будете с удовольствием пробовать свои немалые силы в чем-то новом.

Козерог

Вы можете смело начинать новые дела, которые будут особенно успешными, если вам не придется осваивать новые сферы.

Водолей

Невозможность действовать по заранее подготовленному плану может обернуться для вас нервным срывом.

Рыбы

Вы станете очень инициативны на словах, а на деле будете осторожничать и искать безопасные пути достижения желаемого.