В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги во вторник прошли очередные матчи - дерби "Спартак" - ЦСКА и встреча "Динамо" (Минск) - "Сочи". А чуть ранее домашние победы одержали "Автомобилист" из Екатеринбурга и уфимский "Салават Юлаев".

Уральский клуб после восьми побед подряд проиграл аж четыре матча. Но кошмарная гостевая серия "Авто" завершилась, и теперь в гости к команде Андрея Мартемьянова пожаловал один из главных неудачников сезона ярославский "Локомотив". Руководство волжан уже успело отправить в отставку Крейга Мактавиша. Но у руководящего командой с приставкой "и.о." Александра Ардашева тоже мало что получается. "Автомобилист" забил дважды в первом периоде и затем не дал усомниться в своем превосходстве - победа 4:1.

В Уфе хозяева тоже выиграли уверенно. Жертвой "Салавата" стало нижегородское "Торпедо" - 5:1.