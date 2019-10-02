Bloomberg: Украина купит у США ПТРК Javelin на 39 миллионов долларов

Вашингтон одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39 миллионов долларов. Такую информацию во вторник распространило агентство Bloomberg.

По его данным, Госдепартамент США утвердил, а конгресс одобрил поставку Украине 150 ракет и двух ракетных установок Javelin. Агентство утверждает, что официальное заявление об этом может появиться чуть позднее.

В начале августа Киев обратился к Вашингтону с запросом о продаже Javelin. В сентябре украинское минобороны заявляло о планах начать закупки Javelin по прямой программе уже в этом году. Количество комплексов, которое планируется приобрести, не озвучивалось, пишет ТАСС. ПТРК Javelin уже стоят на вооружении армии Украины. В марте прошлого года Госдеп одобрил продажу Киеву Javelin на 47 миллионов долларов. Киев их уже получил.