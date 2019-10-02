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02.10.2019 14:43
Рубрика: Общество

На дне Боденского озера нашли таинственный 5500-летний объект

Текст: Денис Передельский
Фото: Thurgau Archaeology Фото: Thurgau Archaeology
Фото: Thurgau Archaeology

Швейцарские археологи при проведении изыскательских работ на дне Боденского озера, омывающего берега Швейцарии, Германии и Австрии, обнаружили рукотворный каменный объект, возраст которого составляет порядка 5500 лет.

Как сообщает Ancient Origins, работы были организованы археологической службой швейцарского кантона Тургау. Древние каменные аллеи были обнаружены на сравнительно небольшой глубине - от поверхности воды их отделяет всего 4,6 метра.

Археологи утверждают, что возраст загадочных камней, явно уложенных человеком, составляет около 5500 лет. Валуны врыты в дно на равном друг от друга расстоянии. Более того, они тянутся параллельно современной береговой линии Боденского озера, которое в Швейцарии также называют озером Констанц.

Фото: Пресс-служба РГО
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Ученые говорят, что им требуется провести дополнительные исследования, чтобы точно понять, как эти камни "добрались" до их современного местоположения. Кстати, археологи используют 15-метровое судно, на котором установлен экскаватор с длинным манипулятором.

Именно эта "механическая рука" позволила получить первые данные для изучения таинственного объекта. Кроме того, ученые используют подводный георадар, разработанный в Университете Дармштадта в Германии.

Исследователи отметили высокую частоту электромагнитных импульсов в том месте озера, где расположен объект. Кстати, поначалу они предполагали, что камни расположились так в ходе естественного процесса, происходившего в ледниковый период.

Предполагалось, что возраст камней может составлять 18 тысяч лет. Однако, как сообщают исследователи, "теперь научно доказано, что эти камни не имеют естественного происхождения из ледника, а были сложены человеческими руками".

Некоторые уже окрестили объект "швейцарским Стоунхенджем", хотя на знаменитый британский археологический памятник он не похож. На текущий момент исследователи обнаружили на дне 170 камней. Возможно, на самом деле их больше - многие из найденных валунов были скрыты под толстым слоем ила.

Ученые предполагают, что это мог быть крупный погребальный комплекс, святилище или даже огромный "фермерский дом". Есть и другие гипотезы. Некоторые считают, что это могла быть древняя плотина. Есть даже мнение, что камни выполняли функции указателей на дороге.

Пока же назначение объекта официально остается загадкой.

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