Больше половины россиян не хотят, чтобы их дети учились за рубежом

59 процентов россиян не хотят, чтобы их дети и внуки получали высшее образование за рубежом. Большинство опрошенных считают хорошим качество образования в России, утверждают социологи ВЦИОМ.

Основные причины нежелания отправлять детей учиться за границу - хорошее качество образования в России (так считают 39 процентов россиян), принцип "где родился, там и пригодился" (также 39 процентов), дешевизну учебы на родине по сравнению с другими странами (13 процентов), а также страх отпускать детей и внуков в другую страну (9 процентов).

Противоположного мнения придерживается почти каждый третий опрошенный (30 процентов хотят такой учебы), и это, как правило, молодые россияне. Среди стран, куда бы россияне готовы были отправить своих детей и внуков на учебу - Англия, Германия и США.

Сторонники заграничного обучения полагают, что там качественнее образование, а у выпускников будет выше шанс найти интересную работу с высокой зарплатой. Страна с высоким уровнем жизни и международный диплом престижного университета - тоже аргументы для мечтающих о вузовском образовании за границей.