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Рубрика: Культура

Мы вас любили

Ушел из жизни популярный чешский певец Карел Готт, который умел дружить и петь русские песни без акцента
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(7980)
Его называли "чешским соловьем" и "золотым голосом из Праги". За высокий, чистый тенор, романтичность лирических песен, а еще - за удивительную красоту и светлую согревающую улыбку. Карел Готт был одним из самых популярных зарубежных певцов в Советском Союзе. Высокий, стройный, длинноволосый, приветливый. Он изучал нашу культуру, любил петь русские песни и романсы (особенно - "Я вас любил", "Я встретил вас" и песню военных лет "Соловьи").

Выступал дуэтом с Софией Ротару, Львом Лещенко... А в октябре 2013 года Карела Готта пригласил выступить на своем юбилейном концерте Ансамбль имени Александрова. В конце декабря певец поучаствовал и в записи Новогоднего концерта для Первого канала. Как оказалось, в последний раз.

- С большим сожалением сообщаю, что нас вчера перед полуночью после тяжелой и долгой болезни покинул мой любимый муж Карел Готт. Умер дома, во сне, в кругу своей семьи", - сообщила его жена Ивана Готт. Единственная супруга артиста, которая младше его на 38 лет... Об их любви еще, наверное, когда-нибудь напишут книги...

Карел Готт ушел из жизни за несколько минут до полуночи 1 октября по пражскому времени. Ему было 80 лет. Певец никогда не курил, занимался спортом, жил вдали от городской суеты, активно пропагандировал здоровый образ жизни. И о Кареле Готте даже сняли фильм "Секрет его молодости".

Думается, его секрет и так был у всех на виду. И во время частых приездов в СССР, а потом и в Россию, да и на родине, в Чехии, никто, кажется, и не видел артиста на людях сердитым, злым или раздраженным. Он был позитивным, улыбчивым, открытым человеком. Бескорыстно помогал другим. Например, иногда приглашал в свои шоу молодых исполнителей, тех, в которых верил. Ибо знал: если они появятся на его концерте, внимание зрителей обеспечено. А дальше уже дело трудолюбия и ответственности в выборе репертуара... Сам Карел Готт, кстати, был большим трудоголиком. Ведь он успел выпустить 150 альбомов (цифра немыслимая для любых звезд!), снялся в 13 фильмах, пел на нескольких языках: чешском, русском, словацком, немецком...

Болезнь подкралась неожиданно: в ноябре 2015 года у певца была обнаружена опухоль лимфатических узлов. Он лечился почти год, время от времени пытался вернуться на сцену, сожалел, что запланированный юбилейный концерт к 80-летию пришлось отменить... В начале сентября врачи диагностировали у Карела Готта уже острую лейкемию, он начал амбулаторное лечение. Но оно, увы, так и не помогло...

Культура Музыка Поп-музыка Общество Утраты
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